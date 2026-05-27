مقاصب دبي تستقبل آلاف الأضاحي

آمنة الكتبي (دبي)



استقبلت مقاصب دبي في أول أيام عيد الأضحى المبارك آلاف الأضاحي، وسط منظومة تشغيلية وصحية متكاملة، عزّزتها بلدية دبي بخطط رقابية ووقائية مكثّفة لضمان سرعة الإنجاز وسلامة الذبائح، في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده المقاصب سنوياً خلال العيد.

وأكد عبدالله محمد صالح العباسي، مدير قسم المقاصب في بلدية دبي، أن العمل في مقصب دبي لا يقتصر على سرعة وكفاءة خطوط الإنتاج، بل يشمل منظومة رقابية وصحية متقدمة، تبدأ بالفحص البيطري للمواشي قبل الذبح وبعده، لضمان سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك البشري، مشيراً إلى أن الطاقة الاستيعابية لخطوط الذبح تصل إلى نحو 600 ذبيحة في الساعة الواحدة، بواقع 300 ذبيحة في مقصب القصيص، و300 ذبيحة في المقصب السريع بالقصيص.

وأوضح أن المقصب السريع يضم 6 خطوط ذبح، فيما يضم المقصب الرئيسي خطي ذبح، إضافة إلى وجود مختبرات متطورة داخل المقصب لإجراء تحاليل دورية على عينات اللحوم والأسطح والمعدات، بما يضمن أعلى مستويات السلامة الغذائية والوقاية الصحية، مشيراً إلى أن عدد الذبائح في مقاصب دبي 5 خلال عيد الأضحى العام الماضي بلغ نحو 17 ألف ذبيحة، لافتاً إلى أن مقصب القصيص، الذي يضم «القصيص» و«السريع»، يعمل فيه نحو 40 طبيباً بيطرياً ومشرفون وأكثر من 200 قصّاب مؤهل، إضافة إلى نحو 160 عاملاً، مع زيادة الأعداد خلال فترات الضغط والأعياد لتسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الازدحام.

وأضاف أن مقاصب دبي تطبق منظومة متكاملة للأمن والسلامة تشمل التعقيم المستمر لصالات الذبح والأدوات، وارتداء العاملين معدات الوقاية الشخصية، إلى جانب أنظمة تهوية وتبريد حديثة للحفاظ على جودة اللحوم، والتخلص الآمن من المخلفات وفق الاشتراطات البيئية والصحية المعتمدة، كما تشمل الإجراءات الوقائية مكافحة الحشرات والقوارض بشكل دوري، وصيانة معدات الذبح باستمرار، وتنظيم حركة الجمهور والمركبات داخل المقاصب، وتوفير أنظمة إنذار ومخارج طوارئ وإجراءات سلامة كهربائية، إضافة إلى منع الذبح العشوائي خارج المقاصب لما يشكّله من مخاطر صحية وبيئية.



جاهزية

كانت بلدية دبي أعلنت جاهزية مقاصبها لاستقبال طلبات الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك بطاقة استيعابية تصل إلى 1000 رأس من الماشية في الساعة، ضمن بيئة تشغيلية مجهزة بأحدث المعدات والتقنيات لضمان تقديم خدمات متكاملة وفق أعلى معايير الصحة العامة وسلامة الغذاء.