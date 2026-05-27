الخميس 28 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
سعود بن صقر يستقبل جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك

27 مايو 2026 23:21

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، مساء اليوم، جموع المهنئين الذين توافدوا إلى مجلس الضيافة بخزام، للسلام على سموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، التهاني من الشيوخ، وكبار المسؤولين في الدولة، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، الذين دعوا الله عزّ وجلّ، أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن، والخير، والبركات. 

حضر الاستقبال الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
سعود بن صقر
حاكم رأس الخيمة
عيد الأضحى المبارك
رأس الخيمة
