الإمارات تشارك في منتدى «غلوبسيك الأمني العالمي 2026» في براغ

شاركت الإمارات العربية المتحدة في منتدى «غلوبسيك 2026» الذي عُقد في العاصمة التشيكية براغ خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو 2026، ضمن وفد رفيع المستوى ترأَّسه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية. وشاركت معالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة، في المناقشات رفيعة المستوى التي شهدها المنتدى حول الأمن العالمي والدفاع والتكنولوجيا والنظام الدولي المتغير، بما يعكس التزام دولة الإمارات بالمشاركة في أبرز المحافل الدولية، وتعزيز الحوار متعدد الأطراف. وعلى هامش المنتدى، عقدت معاليها عدداً من اللقاءات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين الأوروبيين والدوليين، تركّزت على تعزيز العلاقات الثنائية، وبحث فرص التعاون، كما جرى تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية. فقد التقت معاليها، معالي أنيتا أوربان، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية جمهورية المجر، حيث أكد الجانبان على العلاقات الثنائية المتنامية بين دولة الإمارات والمجر، والالتزام المشترك بتوسيع آفاق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، وتطوير قطاع الطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والدفاع. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما التقت معاليها، معالي فيريت هوكشا، وزير أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية ألبانيا، حيث أكد الجانبان على العلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات وألبانيا، وبحثا سبل تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والابتكار والسياحة، إلى جانب التنسيق في المحافل متعددة الأطراف. وتبادل الجانبان كذلك وجهات النظر بشأن التطورات في منطقة الشرق الأوسط والجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين. ويؤكد حضور دولة الإمارات في منتدى «غلوبسيك 2026» التزامها بدفع مسارات الحوار الدولي، وتعزيز الشراكات البنّاءة، والإسهام في الجهود الجماعية لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.