الخميس 28 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الفارس الشهم 3» تقيم صلاة عيد الأضحى في المستشفى الميداني الإماراتي بقطاع غزة

28 مايو 2026 15:55

أقامت عملية «الفارس الشهم 3» في قطاع غزة صلاة عيد الأضحى المبارك داخل المستشفى الميداني الإماراتي، بمشاركة البعثة الإماراتية والكوادر الطبية والإدارية والمرضى، في أجواء إيمانية سادتها مشاعر الأخوّة والتضامن، وذلك ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة التي تنفّذها دولة الإمارات دعماً لأهالي القطاع. وتقدّمت عملية «الفارس الشهم 3» والبعثة الإماراتية في قطاع غزة بأحرّ التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدة استمرار رسالتها الإنسانية والإغاثية للتخفيف من معاناة الأشقاء في قطاع غزة، وتعزيز روح الأمل والتكاتف خلال أيام العيد. وشارك الأطباء والعاملون وكافة الطواقم في المستشفى الميداني والمرضى في تأدية صلاة عيد الأضحى وتبادلوا التهاني مع إخوانهم في القطاع.

المصدر: وام
