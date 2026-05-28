جمارك دبي ترفع جاهزيتها التشغيلية في المنافذ والمطارات لضمان انسيابية استقبال الحجاج والمسافرين خلال عطلة العيد

عزّزت جمارك دبي جاهزيتها التشغيلية والميدانية في المنافذ الجمركية والمطارات، استعداداً لعودة حجاج بيت الله الحرام والحركة المتزايدة للمسافرين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، بما يضمن انسيابية حركة العبور وتسريع الإجراءات الجمركية وتوفير تجربة سفر آمنة وسلسة.

تأتي هذه الاستعدادات ضمن منظومة تشغيلية متكاملة تنفّذها جمارك دبي خلال مواسم الذروة، من خلال توظيف الحلول الذكية والتقنيات الرقمية المتقدمة لتقليل أوقات الانتظار، مع المحافظة على أعلى معايير الأمن والسلامة.

وأكد خالد أحمد، مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، أن الدائرة وضعت خطة تشغيلية متكاملة في مطارات دبي، استعداداً لعودة الحجاج، مشيراً إلى أن فِرق العمل تعمل على مدار الساعة لتسهيل حركة المسافرين وتسريع الإجراءات الجمركية، بما يضمن راحة الحجاج والزوّار، ويعزّز انسيابية الحركة في صالات الوصول والمغادرة.

وقال إن جمارك دبي حرصت على تعزيز الكوادر الميدانية ورفع جاهزية الأنظمة الذكية وأجهزة التفتيش الحديثة، بما يسهم في تسريع عمليات الكشف والتفتيش وتحقيق أعلى مستويات الانسيابية خلال فترات الذروة، مؤكداً أن الاعتماد على الحلول الذكية والتقنيات المتقدمة أصبح عنصراً أساسياً في تطوير منظومة العمل الجمركي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين.

وأوضح أنه تم تخصيص مسار خاص في منطقة تفتيش الحقائب اليدوية بمحاذاة «كاونترات» الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ المخصّصة للحجاج، بهدف تسريع إجراءات العبور، إلى جانب تحديد أحزمة أمتعة قريبة من بوابات الخروج في مباني مطار دبي الدولي لتسهيل استلام أمتعة الحجاج، فضلاً عن تخصيص بوابات خروج للحجاج عبر بوابات التفتيش الإلكترونية لضمان انسيابية الحركة وعدم تداخلها مع بقية المسافرين في صالات التفتيش الجمركي.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لتوفير مسعف في صالة جمارك دبي بالمطار، تحسباً لأي حالات طارئة أو عوارض صحية.

وأكد خالد المؤذن، مدير إدارة جمارك حتا في جمارك دبي، استمرار جاهزية منفذ حتا للتعامل مع الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين خلال موسم الحج وعطلة عيد الأضحى، مشيراً إلى أن الإدارة كثّفت جهودها التشغيلية والميدانية لضمان انسيابية حركة العبور وسرعة إنجاز الإجراءات الجمركية عبر المنفذ.

وقال إن فِرق العمل في منفذ حتا تعمل بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات للحجاج والزوّار والمسافرين، مع توفير بيئة سفر آمنة ومريحة تعكس جودة الخدمات الحكومية في دولة الإمارات وتواكب توقعات المتعاملين خلال مواسم الذروة.

وأوضح أن الإدارة عزّزت جاهزيتها التشغيلية من خلال توفير الدعم اللوجستي والتقني اللازم، ورفع كفاءة المناوبات الميدانية، إلى جانب تكثيف التنسيق مع الجهات المعنية والشركاء الإستراتيجيين في المنفذ الحدودي لضمان سرعة الاستجابة للحركة المتزايدة وتنظيم حركة المسافرين والحافلات خلال فترة العيد.

وتواصل جمارك دبي تنفيذ خططها الهادفة إلى رفع كفاءة العمليات التشغيلية في مختلف المنافذ، عبر الاستفادة من أحدث التقنيات والحلول الرقمية التي تدعم سرعة الإنجاز ودقة الأداء، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي في تقديم خدمات حكومية.