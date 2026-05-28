«خيرية الشارقة» توزع 25 ألف أضحية على 250 ألف مستفيد

الشارقة (الاتحاد)

نفذت جمعية الشارقة الخيرية مشروع الأضاحي لهذا العام، حيث قامت بذبح وتوزيع 25 ألف أضحية نيابة عن المحسنين الذين أوكلوا للجمعية أداء الشعيرة وتوزيع اللحوم على مستحقيها، مستهدفةً 250 ألف مستفيد داخل الدولة وفي عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك في أجواء من البهجة والتراحم المجتمعي.

وشهد المشروع توزيع 4 آلاف أضحية داخل الدولة، من خلال المقر الرئيس للجمعية في مدينة الشارقة، إلى جانب فروعها في البطائح، والمدام، والذيد، وكلباء، وخورفكان، ودبا الحصن، حيث تم تسليم اللحوم مباشرةً للأسر المتعففة والمستحقين المدرجين في كشوف الجمعية، وفق آليات دقيقة تضمن وصول اللحوم إلى مستحقيها.

أما خارج الدولة، فقد وزعت الجمعية 21 ألف أضحية في 51 دولة بالتعاون مع سفارات وقنصليات الدولة، وعدد من الهيئات والشركاء الميدانيين، في إطار جهودها المتواصلة لتقديم الدعم الإنساني للمستفيدين، والوصول بالمساعدات إلى مستحقيها في الوقت المناسب.

وأكد محمد راشد بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن مشروع الأضاحي يمثل أحد أهم البرامج الموسمية التي توليها الجمعية عناية خاصة، لما له من أثر إنساني مباشر في تحقيق التكافل المجتمعي، مشيراً إلى أن فرق العمل الميدانية واللجان المختصة عملت على مدار الساعة للإشراف على عمليات الفحص والذبح والتوزيع، بما يضمن سلامة اللحوم وامتثالها للشروط الشرعية والصحية.

وثمَّن ابن بيات مساهمات المحسنين وثقتهم المستمرة في الجمعية، داعياً إلى استمرار دعم هذه المشاريع الخيرية التي ترسخ معاني الرحمة والعطاء، وتسهم في تعزيز التماسك المجتمعي داخل الدولة وخارجها.