30 فعالية احتفالية للعمال احتفاءً بعيد الأضحى

سامي عبدالرؤوف (أبوظبي)

تنظّم وزارة الموارد البشرية والتوطين، فعاليات احتفالية للعمال بمناسبة عيد الأضحى المبارك في 30 موقعاً على مستوى الدولة تحت شعار «إسعاد عمالنا بهجة أعيادنا»، وذلك على مدار أيام عيد الأضحى.

ويشارك في هذه الفعاليات، شركات القطاع الخاص والسكنات العمالية الراغبة في إشراك العاملين لديها في الفعاليات الاحتفالية، بناءً على اختيارها ما يناسبها من الفعاليات حسب أوقاتها وأماكن تنظيمها.

وتضمّ هذه الفعاليات، أنشطة تفاعلية وعروضاً فلكلورية وهدايا، تقديراً لعطاء العمال ودورهم المهم، وفعاليات رياضية وتنافسية في كرة القدم والكرة الطائرة والكريكت، ومسابقات وسحوبات على جوائز ثمينة، وغيرها من الهدايا والأنشطة التي تُقام تقديراً واهتماماً بالقوى العاملة في الإمارات بوصفهم شركاء رئيسيين في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإنجاز المشاريع الطموحة للدولة، وتعزيز ريادتها العالمية في كافة المستويات والمجالات.

وتأتي هذه الاحتفالات، تماشياً مع الرؤية التي تنتهجها الوزارة لرفع جودة حياة وسعادة القوى العاملة الذين يشكّلون جزءاً حيوياً وأساسياً من مجتمع دولة الإمارات وازدهاره.

وأقيمت الفعاليات الاحتفالية بالتعاون بين الوزارة وشركائها في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وتشمل وزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والقيادات العامة للشرطة على مستوى الدولة، والبلديات على مستوى الدولة، ومجموعة موانئ أبوظبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

كما تشارك بتنظيم الفعاليات كلٌّ من هيئة أبوظبي للدفاع المدني، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، ولجنة تأمين الفعاليات - دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي وهيئة ودائرة شؤون البلديات في الشارقة، والإسعاف الوطني، ومؤسسة دبي للإسعاف، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» وبرجيل القابضة.

وتعكس الفعاليات الضخمة رسوخ مفهوم الشراكة بين جميع الجهات في سوق العمل، وحرصها على تعزيز العلاقة مع القوى العاملة واستمرار اللقاءات الودية والمبادرات والأنشطة المجتمعية للعمال، كما تنسجم مع التوجهات الاجتماعية والإنسانية الشاملة في سوق العمل التي تنعكس على مستوى الرضا والإنتاجية.

وتواصل وزارة الموارد البشرية والتوطين استراتيجيتها لتعزيز التواصل مع العمال، ومشاركتهم في مختلف الفعاليات والاحتفالات في الدولة، بما يعزّز اندماجهم المجتمعي، بوصفهم مكوناً رئيسياً من مكونات سوق العمل، وركيزة أساسية في مسيرة التنمية والريادة في الدولة.

وأكدت الوزارة، أن الاحتفاء بالعمال في جميع المناسبات والأعياد يشكل منهجية مستدامة للوزارة أسهمت في ترسيخ سعادة العمال ورفاههم وجودة حياتهم وعزّزت من ثقتهم بدورهم ومستوى إنجازهم، إضافة إلى تعزيز الاستقرار في بيئة العمل وجاذبية سوق العمل.

وتشارك عدد من الشركات في تنظيم فعاليات خاصة بها على هامش برنامج الوزارة، بما يعكس رسوخ المسؤولية الاجتماعية، وثقافة الاهتمام بالعمال، وبمشاركتهم الاجتماعية.



توجهات إنسانية

وأوضحت الوزارة أن الاحتفاء بالقوى العاملة واللقاءات الاجتماعية معهم خارج بيئة العمل من خلال الأنشطة والفعاليات بمشاركة قيادات ومسؤولين من مختلف الجهات «يعتبر منهجية دائمة اعتاد عليها العمال، وتحفّزهم على استمرار العطاء وتُقدر جهودهم، حيث تعكس في مضمونها التوجهات الإنسانية التي تتبنّاها حكومة دولة الإمارات في سوق العمل، وتنسجم مع استراتيجية الشراكة التي تعتمدها الوزارة مع جميع مكونات سوق العمل، وتظهر مستوى التقدير للقوى العاملة ما ينعكس إيجاباً على سوق العمل من خلال شعورهم بالرضا والسعادة، والاحترام لدورهم».



اهتمام

وتحظى القوى العاملة في الإمارات بالاهتمام والرعاية من أعلى المستويات عبر تعزيز شروط الصحة والسلامة المهنية، والتي تطبيق قرار «حظر العمل وقت الظهيرة» بين 15 يونيو و15 سبتمبر، منذ واحد وعشرين عاماً على التوالي، وتأمين 10000 استراحة لعمال التوصيل، فيما عدا الجهود الرائدة لتعزيز شروط السكن العمالي ومستوى الأجور والتشريعات الضامنة لحقوق العمال وسلامتهم، إضافة للمظلة الشاملة للحماية الاجتماعية التي تتبنّاها الدولة، والتي تتضمن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ونظام الادخار، ونظام التأمين الصحي، ونظام حماية الأجور، وبرنامج حماية المستحقات المالية للعمال، وغيرها من المبادرات الرائدة التي تشمل العاملين في القطاع الخاص.