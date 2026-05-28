شواطئ رأس الخيمة.. وجهة العيد والاستجمام

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

شهدت شواطئ رأس الخيمة خلال العيد إقبالاً واسعاً من العائلات والزوّار الباحثين عن أجواء البحر والاسترخاء، حيث امتلأت الشواطئ بالحيوية والأنشطة الترفيهية، وسط أجواء احتفالية مميزة.

ويفضّل العديد من الزوّار قضاء أوقات الصيف على شواطئ رأس الخيمة لما توفره من أجواء منعشة تجمع بين نسيم البحر وصفاء المياه. وتتحول الشواطئ إلى وجهة مفضّلة للاسترخاء والأنشطة الترفيهية، حيث يجد الزوّار متنفساً مثالياً للهروب من حرارة الصيف والاستمتاع بلحظات هادئة وممتعة على البحر.



جاهزية تامة

قال أحمد كرم، مقيم: شهدت شواطئ رأس الخيمة إقبالاً كبيراً من الأهالي والزوّار خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث فضّل الكثيرون قضاء أوقاتهم في الاستمتاع بالأجواء البحرية وممارسة الأنشطة الترفيهية المتنوعة، وامتلأت الشواطئ بالعائلات والأطفال منذ ساعات الصباح، وسط أجواء من الفرح والحيوية، فيما ساهمت الخدمات والمرافق المتوفرة في توفير تجربة مريحة وآمنة لمرتادي الشواطئ طوال أيام العيد.

وأكد على أن الجهات المعنية في رأس الخيمة حرصت على رفع جاهزية الشواطئ لاستقبال الزوار خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، من خلال تكثيف أعمال النظافة والصيانة وتوفير فرق الإنقاذ والمراقبة لضمان سلامة مرتادي البحر، كما جرى تجهيز المرافق والخدمات العامة، وتنظيم مواقع الجلوس ومواقف المركبات، بما يسهم في توفير أجواء آمنة ومريحة للعائلات والزوّار والاستمتاع بأوقاتهم خلال العيد.



وجهة مثالية

قال راشد الشحي: خلال أيام العيد يتوجه الكثير من الزوّار إلى الشواطئ للسباحة وممارسة مختلف الأنشطة البحرية، حيث امتلأت السواحل بالحركة والحيوية وسط أجواء احتفالية مميزة، واستمتع العائلات والأفراد بأوقات ممتعة بين السباحة واللعب على الرمال والأنشطة الترفيهية، مما جعل الشواطئ وجهة مثالية للاحتفال وقضاء لحظات مليئة بالمرح والاسترخاء.

وذكر أن رأس الخيمة تتميز بوجود العديد من الشواطئ الممتعة التي تجذب الزوّار من مختلف الأماكن، حيث تمتد على سواحل خلابة توفر أجواءً هادئة ومثالية للاسترخاء والاستمتاع بالبحر، وتُعد هذه الشواطئ وجهة مفضّلة للسباحة والأنشطة الترفيهية، خاصة خلال العطلات والمواسم السياحية.



أجواء مريحة

قال علاء الخضر: تم تجهيز شواطئ رأس الخيمة لاستقبال زوّار العيد عبر تعزيز خدمات النظافة وتوفير المرافق الأساسية وزيادة فرق الإنقاذ لضمان سلامة مرتادي البحر، كما تم تهيئة المساحات الترفيهية ومناطق الجلوس، ما جعل الشواطئ جاهزة لاستقبال العائلات والزوار في أجواء آمنة ومريحة.

وذكر أن بعض الزوّار يفضّلون خلال العيد قضاء أوقاتهم على الشواطئ البحرية في رأس الخيمة، حيث يجدون فيها متنفساً هادئاً بعيداً عن الازدحام، ويستمتع هؤلاء بالأجواء الطبيعية المنعشة، من نسيم البحر وأصوات الأمواج، إلى جلسات الاسترخاء والأنشطة البسيطة التي تمنحهم شعوراً بالراحة والسكينة خلال أيام العيد.