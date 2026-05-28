سيف بن زايد: الإمارات الأولى عالمياً في نمو تركُّز مواهب الذكاء الاصطناعي

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أن «الإمارات لا تنتظر المستقبل.. بل تصنعه».

وكتب سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «الإمارات الأولى عالمياً في نمو تركّز مواهب الذكاء الاصطناعي بنسبة 121% بين 2019 و2025».

وأضاف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان «رقمٌ لا يعكس تقدّماً تقنياً فحسب، بل يجسّد رؤية قيادة جعلت من بناء الإنسان واستقطاب العقول وصناعة المستقبل نهجاً وطنياً راسخاً. الإمارات لا تنتظر المستقبل.. بل تصنعه».

— سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) May 28, 2026