الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
29 مايو 2026 17:37

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:25 والمد الثاني 00:21، والجزر الأول عند الساعة 17:56 والجزر الثاني عند الساعة 07:42.
بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج أيضا. فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 09:58 والمد الثاني 20:24، والجزر الأول عند الساعة 15:32 والجزر الثاني عند الساعة 03:20.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة                    الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي                      44 27 80 40

دبي                           41 29 65 40

الشارقة                       42 26 75 35

عجمان                        39 29 70 40

أم القيوين                      41 25 75 30

رأس الخيمة                   45 25 70 30

الفجيرة                         41 32 70 30

العـين                           45 29 60 10

ليوا                              46 28 70 15

الرويس                         44 32 70 35

السلع                            48 28 70 15

دلـمـا                            41 32 80 35

طنب الكبرى / الصغرى     35 31 70 30

أبو موسى                       35 31 75 40.

المصدر: وام
