الثلاثاء 2 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«كيو موبيليتي» تطلق المواقف الذكية بالدفع التلقائي عبر «درب»

«كيو موبيليتي» تطلق المواقف الذكية بالدفع التلقائي عبر «درب»
2 يونيو 2026 01:32

أبوظبي (الاتحاد)


أعلنت «كيو موبيليتي» عن إطلاق تجربة جديدة للمواقف الذكية في إمارة أبوظبي، تتيح الدفع التلقائي لرسوم المواقف عبر محفظة المستخدم في تطبيق «درب»، وذلك ضمن خطوة نوعية تهدف إلى تطوير تجربة الوقوف وتقديم حلول تنقّل رقمية أكثر سهولة وكفاءة وارتباطاً باحتياجات المستخدمين اليومية.
وتعتمد الخدمة الجديدة على منظومة تقنية متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات التعرّف التلقائي على لوحات المركبات، وبدء مدة الوقوف تلقائياً عند دخولها، ثم احتساب الرسوم وخصمها مباشرة من محفظة «درب» عند مغادرة المركبة، من دون الحاجة إلى إرسال رسائل نصية أو استخدام أجهزة الدفع أو مسح رموز الاستجابة السريعة أو اتخاذ أي إجراءات يدوية، بما يوفر تجربة ذكية ومتكاملة وبلا جهد للمستخدمين. وأكدت «كيو موبيليتي» للمستخدمين أهمية توفر رصيد كافٍ في محفظة «درب» الإلكترونية قبل استخدام الخدمة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود «كيو موبيليتي» لتوسيع نطاق حلول المواقف الذكية في أبوظبي خلال المرحلة المقبلة، من خلال تفعيل تدريجي للخدمة في قطاعات مختلفة من المدينة وعدد من مواقع المواقف الخاصة، بما يدعم التحول نحو خدمات رقمية أكثر كفاءة وسلاسة.
وستتوفر الخدمة في مرحلتها الأولى ضمن عدد من المواقع الحيوية في إمارة أبوظبي.

حلول عملية

أخبار ذات صلة
ارتفاع معدل ممارسة النشاط البدني في أبوظبي إلى 60.3%
«مزارع العين» تخفِّض السكريات المضافة في منتجاتها

ويجسد هذا المشروع التزام «كيو موبيليتي» بتحويل الابتكار إلى حلول عملية ذات أثر مباشر على حياة المجتمع، من خلال تطوير خدمات تنقّل رقمية متكاملة وبلا جهد ترتكز على الراحة والشفافية والكفاءة التشغيلية. كما يعزز المشروع مكانة أبوظبي كإحدى المدن الرائدة في تبني التقنيات المتقدمة وتطوير منظومة تنقّل ذكية ومستدامة تلبي تطلعات المقيمين والزوار.

أبوظبي
كيو موبيليتي
رسوم المواقف
المواقف
درب أبوظبي
آخر الأخبار
سفن وقوارب في مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: مساعٍ إيرانية ممنهجة لزعزعة الاستقرار وتغذية الصراعات
2 يونيو 2026
هبوط مقاتلة حربية على سَطْحِ حاملة طائرات أميركية مشاركة بفرض حصار على موانئ إيران في بحر العرب (من المصدر)
الأخبار العالمية
«سنتكوم»: قصف مواقع رادار وقيادة وتحكم بالمسيرات في إيران
2 يونيو 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على موقع في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يطلق «عملية برية مركزة» في جنوب لبنان
2 يونيو 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي في وقت سابق على خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تصاعد الهجمات الإسرائيلية في مختلف مناطق غزة
2 يونيو 2026
صقر غباش
الأخبار العالمية
صقر غباش يترأس وفد المجلس الوطني الاتحادي في زيارة رسمية إلى صربيا
2 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©