الطقس اليوم صحو بوجه عام

أبوظبي (وام)



توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية غربية - شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط يضطرب أحياناً ليلاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:23، والمد الثاني 01:43، والجزر الأول عند الساعة 08:46، والجزر الثاني عند الساعة 19:24.

وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:27، والمد الثاني 22:13، والجزر الأول عند الساعة 17:12، والجزر الثاني عند الساعة 05:02.