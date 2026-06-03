تحديث مؤقت على نسبة الزيادة الإيجارية السنوية في إمارة أبوظبي

أعلنت حكومة أبوظبي عن تجميد الزيادات الإيجارية للعقارات السكنية والتجارية والصناعية في جميع مناطق الإمارة لفترة قصيرة مؤقتة وحتى إشعار آخر. ويسري هذا الإجراء بأثر فوري، وبموجب القرار فإن جميع عقود الإيجار تُجدَّد بنسبة زيادة صفر بالمائة طوال فترة سريان القرار، مقارنة بنسبة الزيادة المعمول بها سابقاً والبالغة 5%. ويأتي القرار في إطار الجهود المتواصلة من حكومة أبوظبي لتعزيز استقرار سوق أبوظبي العقاري وتوفير منظومة أكثر وضوحاً وموثوقية للسكان وقطاع الأعمال، بما يرسخ جودة الحياة ويعزز تنافسية الإمارة على المدى الطويل.

وشهد القطاع العقاري في أبوظبي خلال السنوات الماضية نمواً لافتاً في الطلب، مع وصول معدلات الإشغال إلى مستويات قياسية. مما سبب زيادة في أسعار الإيجارات الجديدة بنسبة بلغت 15% على مستوى الإمارة، و23% في المناطق الاستثمارية مقارنة بالعام الماضي.

ومن شأن القرار الجديد أن يدعم استقرار المنظومة العقارية ويعزز قدرتها على تلبية احتياجات السكان والشركات، حيث يُتيح لهم التخطيط للمستقبل بثقة أكبر. كما تُعزز تكاليف الإيجار الثابتة الترابط المجتمعي طويل الأمد، وتدعم المرونة الاقتصادية، وتُحفز النمو المُستدام، بما يرسخ المكانة الرائدة لإمارة أبوظبي كوجهة عالمية جاذبة تزدهر فيها المجتمعات وتنمو فيها أعمال الشركات. كما يعكس القرار التزام حكومة أبوظبي بمواصلة تطوير بيئة عقارية متوازنة ومستدامة تدعم مصالح جميع الأطراف، وتعزز من تنافسية الإمارة وقدرتها على استقطاب الكفاءات والاستثمارات..

ومن المقرر أن تُعتمد القيمة الإيجارية المحددة في آخر عقد «توثيق» مسجل للعقار كأساس لجميع عمليات تجديد عقود الإيجار وإبرام الاتفاقيات الجديدة خلال فترة سريان القرار. كما يتولى مركز أبوظبي العقاري (ADREC) الإشراف على تنفيذ القرار ومتابعة الامتثال لأحكامه، إلى جانب التواصل المباشر مع جميع الجهات المعنية لضمان التطبيق الفعال في جميع أنحاء الإمارة. كما يمكن للمستأجرين والشركات الحصول على مزيد من المعلومات والاستفسارات حول القرار من خلال القنوات الرسمية لمركز أبوظبي العقاري، بما في ذلك الموقع الإلكتروني adrec.gov.ae، وخدمة المتعاملين، والبريد الإلكتروني الرسمي.

نبذة حول مركز أبوظبي العقاري:

يهدف مركز أبوظبي العقاري الذي أطلقته دائرة البلديات والنقل – أبوظبي إلى تعزيز مكانة الإمارة وجهة رائدة للاستثمار العقاري عالمياً، وتحفيز الأنشطة العقارية لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. يتولى مركز أبوظبي العقاري مسؤولية تحقيق تحول إيجابي في قطاع العقارات من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسية هي الاستراتيجية العقارية، والترويج العقاري، والتنظيم العقاري، وإدارة التصرفات العقارية. ويصب المركز تركيزه على الارتقاء بالمنظومة العقارية مع إعطاء الأولوية لتعزيز النمط المعيشي للمستأجرين والملاك والمطورين والمستثمرين، ويشمل ذلك تبسيط الإجراءات وتطوير الإطار التشريعي وتسخير التكنولوجيا لتقديم خدمات مستدامة وسلسة. وبالتعاون مع الشركاء في القطاع، سيعمل المركز على تعزيز مستوى مشاريع التطوير العقاري ونمط الحياة في أبوظبي. ومن خلال التركيز على الابتكار، وتبني أحدث التقنيات مثل تقنية البلوك تشين وصناديق الاستثمار العقاري، سيعمل المركز وفق رؤية شاملة ترسخ التزامه تجاه الشفافية والابتكار والتعاون البناء، ما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة في استقطاب الاستثمارات العقارية بالنسبة للسياح والمطورين والسكان على حد سواء.

لمزيد من المعلومات، يُرجي زيارة الموقع الإلكتروني: www.adrec.gov.ae