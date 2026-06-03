الجامعة القاسمية تؤهل 42 أكاديمياً في كازاخستان

الشارقة (الاتحاد)



نظّمت الجامعة القاسمية، من خلال مركز اللغات التابع لها، دورةً تدريبيةً متخصّصةً ومكثّفة بعنوان «مناهج وطرائق تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها»، استضافتها جامعة الفارابي الوطنية بجمهورية كازاخستان، وذلك في إطار رسالة الجامعة القاسمية العالمية الهادفة إلى نشر اللغة العربية وتعزيز حضورها الأكاديمي على الساحة الدولية، وتجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مؤسِّس الجامعة القاسمية، في دعم اللغة العربية وتيسير سبل تعلمها.

وقدّم الدورة التدريبية الدكتور محمد أحمد صحصاح، مدير مركز اللغات بالجامعة القاسمية، حيث استعرض على مدار أيامها مجموعة من المحاور العلمية المتقدمة المرتبطة بأحدث الاتجاهات العالمية والمناهج الحديثة في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. وركّزت الدورة على تطوير الكفايات التعليمية، والارتقاء بالمهارات المهنية واللغوية للمعلمين والباحثين المتخصصين، بما يواكب أفضل الممارسات الأكاديمية المعاصرة في تعليم اللغات، وتحليل النصوص، وتطوير المحتوى التعليمي.

وشهد البرنامج التدريبي إقبالاً وتفاعلاً متميزين، بمشاركة 42 متدرباً ومتدربة من أعضاء هيئة التدريس ومعلّمي اللغة العربية في الجامعات والمعاهد الكازاخية. وأثمرت الجلسات عن نقاشات علمية رصينة وحوارات ثرية عكست أهمية هذه البرامج النوعية في تعزيز تبادل الخبرات الأكاديمية وتطوير الممارسات التعليمية بمجال تعليم العربية للناطقين بغيرها.



جسور التعاون

أكد الأستاذ الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة القاسمية، أن تنظيم هذه الدورة الدولية في جمهورية كازاخستان يجسّد الاستراتيجية الراسخة للجامعة في مدِّ جسور التعاون الأكاديمي مع كبريات المؤسسات التعليمية حول العالم، ويعزّز مكانة إمارة الشارقة بوصفها منارة عالمية للغة العربية والثقافة الإسلامية. وأضاف، أن الجامعة القاسمية، بدعم ورعاية مستمرة من صاحب السمو حاكم الشارقة، غدت اليوم مرجعاً أكاديمياً متميزاً وبيت خبرة في إعداد مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وأن نقل هذه الخبرات والمهارات المتقدمة إلى الأكاديميين والمعلمين في جمهورية كازاخستان الصديقة، يستهدف تمكين الكوادر التدريسية من امتلاك أحدث الأدوات والأساليب التعليمية لتدريس اللغة العربية بكفاءة واقتدار، بما يسهم في تعزيز التبادل الأكاديمي والمعرفي بين الجانبين.



إشادة

في ختام الدورة، منحت الجامعة القاسمية المشاركين شهادات حضور معتمدة، تقديراً لمشاركتهم الفاعلة، وسط إشادة واسعة من إدارة جامعة الفارابي الوطنية بالدور الريادي الذي تضطلع به الجامعة القاسمية في خدمة اللغة العربية ونشر الثقافة العربية على المستوى الدولي.