تفعيل نظام المواقف الذكية في المواقف الطابقية العامة بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت «كيو موبيليتي» بدء تفعيل نظام المواقف الذكية في مباني المواقف الطابقية العامة في أبوظبي؛ وذلك بإشراف تنظيمي من مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، ويتيح النظام خدمة الدفع التلقائي لرسوم المواقف عبر محفظة المستخدم في «درب».

وتم تفعيل النظام الجديد في مباني المواقف الطابقية العامة داخل جزيرة أبوظبي، وتشمل مبنى المواقف الطابقية العامة رقم 1 (بقطاع شرق 01-3)، ويضم 394 موقفاً، ومبنى المواقف الطابقية رقم 5 (بقطاع 02-3)، ويضم 265 موقفاً.

كما تم تطبيق النظام في القطاعات التجارية بمدينة محمد بن زايد (1446موقفاً) ليشمل: القطاع ME9، والقطاع ME10، والقطاع ME12.

ويشمل النظام مواقف مخصّصة لأصحاب الهمم، في إطار التزام «كيو موبيليتي» بتوفير منظومة تنقّل شاملة ومستدامة، تعزز جودة الحياة وتقدم خدمات ذكية ومتكاملة تلبّي احتياجات جميع مستخدمي الطرق.

وتعتمد الخدمة الجديدة على منظومة تقنية متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات التعرف التلقائي على لوحات المركبات، وبدء مدة الوقوف تلقائياً عند دخولها، ثم احتساب الرسوم وخصمها مباشرة من محفظة «درب» عند مغادرة المركبة، دون الحاجة إلى إرسال رسائل نصية أو استخدام أجهزة الدفع أو مسح رموز الاستجابة السريعة أو اتخاذ أي إجراءات يدوية، بما يوفّر تجربة ذكية ومتكاملة وبلا جهد للمستخدمين. وأكدت «كيو موبيليتي» للمستخدمين أهمية توفر رصيد كافٍ في محفظة «درب» الإلكترونية قبل استخدام الخدمة، لضمان الاستفادة من تجربة الدفع التلقائي بسلاسة وتجنُّب مخالفات عدم الدفع. وستُطبّق رسوم قدرها درهمان للساعة الواحدة وبحدٍّ أقصى 15 درهماً لمدة 24 ساعة، وذلك على مدار الساعة طوال أيام السنة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المواقف الطابقية في تعزيز انسيابية الحركة المرورية والحدّ من الازدحام الناتج عن الوقوف العشوائي، فضلاً عن تسهيل الوصول إلى المواقف الشاغرة، خاصة خلال فترات الذروة، بما ينعكس إيجاباً على تجربة مستخدمي الطرق.