وزارة الصحة تعلن عدم رصد أي حالات إصابة بفيروس "إيبولا" في الدولة

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لا توجد في الدولة أي حالات إصابة بفيروس إيبولا، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة المستجدات الصحية العالمية وفق أعلى مستويات الجاهزية والترصد الصحي مشيرة إلى أن دولة الإمارات تواصل الحفاظ على مستويات متقدمة من الجاهزية الصحية.

وأوضحت أن الجهات المعنية في دولة الإمارات تواصل التنسيق الوثيق مع منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية الدولية ذات الصلة بشأن مسافر كان في زيارة لدولة الإمارات، حيث تم الإعلان عن إصابته بعد مغادرته الدولة ووصوله إلى أوغندا بأيام. ولم تسجل أي من الجهات الصحية في الدولة مراجعته لأي منشأة صحية خلال فترة تواجده في دولة الإمارات.

وفي إطار منظومة الجاهزية والرصد المعتمدة في الدولة، كانت الجهات المختصة قد فعّلت بالفعل الإجراءات الصحية اللازمة، بما في ذلك تقييم المخاطر، وتتبع المخالطين، والإجراءات الاحترازية المعتمدة، وذلك وفقاً للإجراءات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة ولم يتم تسجيل أي حالات إصابة.

وأكدت أن دولة الإمارات تواصل الحفاظ على مستوى عالٍ من الجاهزية والترصد الصحي، وستستمر في متابعة المستجدات عن كثب بالتنسيق مع الشركاء والجهات الدولية المعنية.

كما أكدت وزارة الصحة ضرورة عدم تداول الشائعات أو الأخبار مجهولة المصدر وأن يتم استقاء المعلومات من الجهات الرسمية فقط.