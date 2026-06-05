السبت 6 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أحمد بن سعود يشهد فعالية إطلاق «إصبعيات سمك الشعري» في كورنيش القواسم

أحمد بن سعود خلال الفعالية (وام)
6 يونيو 2026 00:50

رأس الخيمة (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: الممارسات الإسرائيلية تقوض جهود تحقيق السلام
جراحة ناجحة لفصل توأم ملتصق من الرأس في أبوظبي

شهد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أمس، فعالية إطلاق «إصبعيات سمك الشعري» في مياه كورنيش القواسم، التي نظمتها هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة بالتعاون مع «جلف أكوا كالتشر»، تزامناً مع الاحتفاء بيوم البيئة العالمي الذي يوافق الخامس من يونيو من كل عام.
حضر الفعالية، الدكتور محمد يوسف المدفعي الحمادي، مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، إلى جانب عدد من المسؤولين والمهتمين بالشأن البيئي، وفرق العمل والمتطوعين المشاركين في تنفيذ المبادرة.
وأكد الشيخ أحمد بن سعود، أن هذه المبادرة تجسّد اهتمام إمارة رأس الخيمة المتواصل بحماية الثروة السمكية وتنمية المخزون البحري، وتنسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في الحفاظ على البيئة، وصون الموارد الطبيعية، وتعزيز استدامتها للأجيال القادمة.
وأشار إلى أن رأس الخيمة تولي أهمية كبيرة لحماية النظم البيئية البحرية ودعم التنوع البيولوجي، من خلال تبني مبادرات وبرامج نوعية تسهم في الحفاظ على الأنواع المحلية وتعزيز قدرتها على التكاثر والنمو في موائلها الطبيعية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة.
وأكد الدكتور محمد يوسف المدفعي الحمادي، أن إطلاق صغار أسماك الشعري، يجسّد التزام الهيئة بمواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع الهادفة إلى تنمية الثروة السمكية، والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري.

الشعري
الإمارات
أحمد بن سعود القاسمي
كورنيش القواسم
رأس الخيمة
دائرة الخدمات العامة
يوم البيئة
يوم البيئة العالمي
اليوم الدولي للبيئة
اليوم العالمي للبيئة
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
عون: إيران تستخدم لبنان «ورقة مساومة» في مفاوضاتها
6 يونيو 2026
أعلام الاتحاد الأوروبي
الأخبار العالمية
تحذيرات دولية من تنامي تحركات «الإخوان» في أوروبا
6 يونيو 2026
ناقلة نفط راسية قبالة سواحل عُمان بانتظار السماح لها بدخول مضيق هرمز - أرشيفية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: سيناريو أزمة الجوع العالمية بسبب حرب الشرق الأوسط «بدأ يتحقّق»
6 يونيو 2026
مهاجرون خلال ترحيلهم من أميركا - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الشيوخ الأميركي» يوافق على تخصيص 70 مليار دولار لإنفاذ قوانين الهجرة
6 يونيو 2026
نازحون لبنانيون يجلسون داخل خيامهم في بيروت - أرشيفية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تطلق نداءً لزيادة المساعدات المقدمة للبنان
6 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©