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«أوسكار كيلو» لتعزيز الرفاهية المؤسّسية للموظفين في شرطة دبي

شرطة دبي تتسلم «أوسكار كيلو» لتعزيز الرفاهية المؤسسية للموظفين (من المصدر)
8 يونيو 2026 01:19

دبي (الاتحاد) 

فازت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة بمركز جودة الحياة، بجائزة «أوسكار كيلو 2025»، التي تُقدمها منظمة «الخدمة الوطنية لرفاهية وصحة أفراد الشرطة» في المملكة المتحدة، National Police Wellbeing Service، بالتعاون مع كلية الشرطة البريطانية، وذلك عن جهودها الريادية في تعزيز جودة الحياة والرفاهية المؤسسية للموظفين من خلال المبادرات النوعية التي يقدّمها «مركز جودة الحياة» لهم. 
مُنحت الجائزة إلى شرطة دبي، تقديراً لرؤيتها المبتكرة في تطوير بيئة عمل داعمة للصحة النفسية والاجتماعية، بما يعزّز الجاهزية الشرطية والسعادة الوظيفية ويرتقي بجودة الأداء المؤسّسي. 
وأكدت لجنة الجائزة أن مركز جودة الحياة في شرطة دبي يُعد نموذجاً متقدماً في الاهتمام بجودة حياة العاملين، مُشيدةً بشمولية المبادرات والخدمات التي يقدمها المركز، والتي ساهمت في ترسيخ مفاهيم التوازن وجودة الحياة داخل بيئة العمل الشرطي. 
وفي هذا السياق، أكدت عواطف راشد السويدي، مدير مركز جودة الحياة، أن شرطة دبي تُعتبر أول جهة شرطية من خارج المملكة المتحدة تفوز بهذه الجائزة، مشيرةً إلى أن الفوز بالجائزة يأتي ثمرة حرص القيادة العامة لشرطة دبي، بتنفيذ توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الدائمة على توفير أفضل بيئة عمل للموظفين لتمكينهم من أداء واجبهم الوطني وخدمة مجتمعهم في بيئة وظيفية مُحفّزة وتقديم أعلى مستوى للخدمات الأمنية وإسعاد أفراد المجتمع. 
وتابعت: «يعكس هذا الإنجاز الريادة العالمية التي حققتها شرطة دبي في تبنِّي أفضل الممارسات العالمية في مجال جودة الحياة المؤسّسية، بما ينسجم مع توجّهات دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز رفاهية الإنسان وجعلها أولوية في مختلف القطاعات». مبينةً أن شرطة دبي عرضت تجربتها في تعزيز جودة الحياة والصحة النفسية والرفاهية للموظفين خلال جلسة رئيسية في المؤتمر المصاحب لفعاليات الجائزة.
الجدير ذكره أن جوائز «أوسكار كيلو»، تُعد من أبرز الجوائز المتخصصة في دعم الصحة النفسية والرفاهية داخل المؤسسات الشرطية في المملكة المتحدة، وتهدف إلى تكريم المبادرات والبرامج التي تعزّز جودة الحياة للعاملين في أجهزة الشرطة، وتركّز على نشر أفضل الممارسات في مجالات الرفاهية المهنية والدعم النفسي والصحي للعاملين في القطاع الشرطي.

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