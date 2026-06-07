سالم بن سلطان القاسمي يستقبل دعيج الصباح ونوال الصباح ومسؤولين خليجيين

رأس الخيمة (وام)



استقبل الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، أمس، في مجلسه بمنطقة الدهيسة برأس الخيمة، الشيخ دعيج جابر العلي الصباح، والشيخة نوال المالك الصباح، رئيسة الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف بدولة الكويت الشقيقة، وعدداً من البرلمانيين وكبار المسؤولين والشخصيات في عدد من دول مجلس التعاون.

​حضر اللقاء الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، والشيخ سلطان بن ماجد بن سلطان القاسمي، وعدد من المسؤولين. وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تربط دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة ودول مجلس التعاون الخليجي، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

​وأكد الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، خلال اللقاء، على عمق العلاقات التاريخية المتميزة والروابط الأخوية الوثيقة بين دولة الإمارات ودولة الكويت ودول الخليج العربي، مضيفاً أن العلاقات مع دولة الكويت الشقيقة ودول مجلس التعاون ترتكز على أسس راسخة من المحبة والثقة والاحترام المتبادل والعمل المستمر من أجل دفع آفاق التعاون المشترك نحو مستويات أرحب من النمو والتطور.

​ من جانبهم، أعرب الشيخ دعيج الصباح والشيخة نوال الصباح والمسؤولون الخليجيون عن بالغ شكرهم وامتنانهم للشيخ سالم بن سلطان القاسمي على حسن الاستقبال وحفاوة الضيافة.