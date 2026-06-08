الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية يُطلق «أكاديمية مجرى»

أبوظبي (وام)



أعلن «مجرى» -الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، أمس، عن إطلاق «أكاديمية مجرى»، كمظلة وطنية للتعلم وبناء القدرات في مجالات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، بهدف تطوير المعرفة والمهارات المهنية في مجالات المسؤولية المجتمعية والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والاستدامة، بما يدعم الأولويات الوطنية ويسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات لتعزيز الأثر المستدام والقابل للقياس على مستوى المؤسسات والأفراد.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس أمناء «مجرى»، إن إطلاق أكاديمية مجرى، يجسّد التزام دولة الإمارات الراسخ بتطوير رأس المال البشري وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية والاستدامة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.





وأوضح أن الأكاديمية تمثّل إضافة نوعية لمنظومة بناء القدرات الوطنية، من خلال توفير برامج تعليمية متخصّصة تسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على قيادة التحول نحو ممارسات أكثر استدامة داخل المؤسسات.

وأضاف معاليه أن الأكاديمية ستسهم في تعزيز مواءمة جهود القطاع الخاص مع الأولويات الوطنية وأولويات التنمية المستدامة للدولة، وترسيخ ثقافة قياس الأثر والإفصاح عنه، بما يدعم منظومة الأثر المستدام ويعزز مكانة الإمارات نموذجا عالميا في التنمية المسؤولة والشراكة الفاعلة بين مختلف القطاعات.

وتأتي «أكاديمية مجرى» بوصفها مركز تميز وطنياً للتعليم والتوعية وتطوير المهارات في مجالات الاستدامة، حيث تسعى إلى تحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية، تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص والمؤسسات المختلفة في تحقيق التنمية المستدامة في الدولة. وتهدف إلى تمكين المتعلمين من اكتساب المعرفة والأدوات اللازمة لتصميم وتنفيذ وإدارة وقياس والإفصاح عن مبادرات المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة.

وتمثل «أكاديمية مجرى» منصة وطنية متخصّصة في بناء القدرات، تركّز على تمكين الأفراد والمؤسسات من تحويل مبادئ الاستدامة إلى ممارسات مؤسسية تحقق الأثر الإيجابي والأثر الملموس.

وتدعم مواءمة جهود القطاع الخاص مع الأطر الوطنية والأهداف العالمية ذات الصلة بالاستدامة، من خلال محتوى تعليمي مصمم خصيصاً للسياق الإماراتي.



منظومة تعلم متكاملة

وتقدم الأكاديمية الجديدة منظومة تعلم متكاملة تجمع بين التعلم الرقمي والمسارات الجماعية والموارد المعرفية المتخصصة، وتشمل عشر دورات رقمية ذاتية التعلم ضمن ثلاثة مستويات متدرجة. ويوفر المستوى الأول «المبتدئ» أساساً معرفياً حول منظومة المسؤولية المجتمعية والاستدامة في دولة الإمارات، بما يشمل السياسات والممارسات المؤسسية واستراتيجيات الأعمال المستدامة ولوائح الاستدامة الوطنية والعالمية، إضافة إلى مدخل متكامل إلى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. فيما يركز المستوى الثاني «المتوسط» على تعميق الفهم التطبيقي من خلال مجالات متنوعة مثل الاقتصاد الدائري، والتنمية المستدامة، والقيادة الأخلاقية، وحوكمة الشركات، إضافة إلى دور التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في دعم الاستدامة البيئية وإدارة الموارد.

أما المستوى الثالث «المتقدم» فيستهدف المهنيين وصناع القرار، ويركز على إعداد التقارير والامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وقياس الأثر وإعداد تقارير الاستدامة وفق أفضل الممارسات والأطر الدولية.

وتقدم الأكاديمية مسارات تعلم جماعية موجهة تعالج موضوعات ذات أولوية وطنية، وتوفر تجربة تعليمية تفاعلية بإشراف خبراء ومتخصصين، بما يعزز تبادل الخبرات والتطبيق العملي للمعرفة.

ويحصل المشاركون عند استكمال متطلبات التعلم على شهادات رقمية توثق مخرجات التعلم، مع إمكانية اعتماد بعض البرامج بالشراكة مع مؤسسات تعليمية ومهنية معتمدة.

وتعتمد الأكاديمية نموذج تعلم متكامل يقوم على أربع ركائز مترابطة تشمل التعلم، والتفاعل، والحصول على الشهادة، والتطبيق، بما يضمن انتقال المعرفة من الإطار النظري إلى التطبيق العملي داخل المؤسسات والمشاريع.