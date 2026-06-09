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علوم الدار

حمدان بن محمد: بدعم وتوجيهات رئيس الدولة نواصل الاستثمار في تطوير القدرات لتبقى الإمارات في مقدمة المستعدين للمستقبل

حمدان بن محمد يترأس الاجتماع الثاني لمجلس الدفاع لعام 2026
9 يونيو 2026 16:31

ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. الاجتماع الثاني لمجلس الدفاع لعام 2026.

وقال سموه عبر منصة إكس:" ترأستُ الاجتماع الثاني لمجلس الدفاع لعام 2026، واستعرضنا عدداً من الملفات والبرامج المرتبطة بتطوير منظومة العمل الدفاعي، والجهود المبذولة لتعزيز الكفاءة والجاهزية بما يواكب التوجهات الاستراتيجية لوزارة الدفاع، ويسهم في دعم أمن الوطن وصون مكتسباته."
 وأضاف سموه:"بدعم وتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة نواصل الاستثمار في تطوير القدرات، وتسريع تبني الحلول المبتكرة، وتعزيز التكامل بين مختلف شركاء الوطن، لتبقى الإمارات دائماً في مقدمة المستعدين للمستقبل"

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