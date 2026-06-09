سكرتير رئيس الجمهورية لشؤون سياسة الذكاء الاصطناعي الوطنية في كوريا: تعاون متنامٍ بين الإمارات وكوريا في التقنيات المتقدمة

هدى الطنيجي (سيؤول)



أكد كيم وو تشانغ، سكرتير رئيس الجمهورية لشؤون سياسة الذكاء الاصطناعي الوطنية في جمهورية كوريا الشقيقة، أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا تتميز بالقوة والمتانة، حيث تشهد تعاوناً متنامياً في العديد من المجالات الاستراتيجية، من أبرزها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، حيث تواصل تلك الشراكة تحقيق إنجازات مهمة، ومن المقرر خلال الفترة المقبلة إطلاق وتنفيذ عدد من المشاريع المشتركة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يُسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتبادل الخبرات ودعم التحول الرقمي في كلا البلدين.

وذكر أنه من المتوقع أن تشهد المرحلة القادمة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا خطوات عملية لتعزيز التعاون المشترك، بما يشمل دعم المشاريع الثنائية، وتبادل الكفاءات والخبرات، وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدين.

وأعرب عن تقديره العميق لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على حفاوة الاستقبال واللقاءات المثمرة التي عُقدت بين كلا البلدين مع عدد من الوزراء والمسؤولين، والتي تناولت آفاق التعاون المشترك في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وأن هذه الزيارات تعكس الإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية كوريا والإمارات في مجالات الابتكار الرقمي والتحول الذكي.

وقال: «لقد لمسنا في دولة الإمارات رؤية طموحة واستثماراً جاداً في تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي، سواء في القطاعات الحكومية أو الصحية أو الاقتصادية. ومن جانبنا في كوريا، نرى أن هناك فرصاً واسعةً للتعاون في تطوير حلول ذكاء اصطناعي متقدمة، وتبادل الخبرات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية في البلدين».

وأضاف: «تُرحّب جمهورية كوريا بدولة الإمارات العربية المتحدة كشريك أساسي في مجالات التعاون المستقبلي، لا سيما في قطاع الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. إنّ ما لمسناه من رؤية الإمارات الطموحة واستثماراتها الكبيرة في التحول الرقمي يعكس جدية واضحة في بناء اقتصاد معرفي مستدام قائم على الابتكار».

وقال: نؤكد أن هناك فرصاً واسعة لتعزيز الشراكة بين البلدين في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات البحثية والتقنية، ودعم المشاريع المشتركة التي تسهم في تسريع التحول الذكي في مختلف القطاعات، إنّ دولة الإمارات موضع ترحيب كبير للتعاون معها، ونحن نتطلع إلى مرحلة جديدة من العمل المشترك الذي يعزّز الابتكار ويخدم مستقبل التنمية في كلا البلدين.

تأتي هذه التصريحات في أعقاب زيارة قام بها فريق إعلامي إلى جمهورية كوريا، شملت عدداً من الجهات والمؤسّسات المتميزة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، حيث تم الاطّلاع على أبرز التجارب والمشاريع الابتكارية.





علاقات استراتيجية

تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الشقيقة علاقات تعاون وثيقة وشراكة استراتيجية تشمل العديد من المجالات الحيوية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وقد شهدت هذه الشراكة تطوراً ملحوظاً من خلال إطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة تهدف إلى تعزيز الابتكار وتبادل الخبرات وتطوير الحلول الذكية، ومع التوجه المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي، يعمل الجانبان على تنفيذ مشاريع جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي خلال الفترة المقبلة، بما يدعم التنمية المستدامة، ويرسّخ مكانة البلدين كمركزين رائدين للابتكار والتقنيات المستقبلية.



مشروع ستارغيت

من أبرز المشاريع «مشروع ستارغيت» الإمارات في أبوظبي، الذي يهدف إلى تطوير بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي وتعزيز القدرات الحاسوبية المتطورة، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الدولي وتنفيذ مشاريع مبتكرة تسهم في دعم التنمية الاقتصادية والتكنولوجية.



العلاقة الاستثمارية

تجمع دولة الإمارات وجمهورية كوريا شراكة راسخة ترتكز على طموح مشترك لقيادة صناعات الغد، وتشهد العلاقات الاستثمارية زخماً متنامياً، مدفوعةً بالتزام دولة الإمارات الذي تم الإعلان عنه عام 2023 باستثمار 30 مليار دولار أميركي في جمهورية كوريا، ويستند هذا الزخم إلى سجلٍّ حافلٍ من التعاون النوعي في قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي.



مراكز البيانات

في مجال الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، تهدف الدولتان إلى البحث في المشروعات التي تعمل على تعزيز التعاون وتلبية الاحتياجات والقدرات الاستراتيجية، بما في ذلك مبادرات الاستثمار والتطوير والتصدير المشتركة، مثل إنشاء وتشغيل مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، والتي تعتمد على استراتيجيات مزج مصادر الطاقة لدى البلدين، إضافة إلى مشروعات استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الموانئ على المستوى العالمي من خلال تقنية التوأمة الرقمية والذكاء الاصطناعي الفيزيائي.



زيارات متبادلة

تُعدّ مواصلة الزيارات المتبادلة بين جمهورية كوريا الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة خطوة مهمة لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتسهم هذه الزيارات في الاطّلاع على أحدث التقنيات والابتكارات، وتبادل الخبرات بين الباحثين والمتخصصين، إضافة إلى مناقشة أفضل الممارسات في تطوير الحلول الذكية وتطبيقها في مختلف القطاعات، كما تفتح المجال أمام بناء شراكات استراتيجية ومشروعات مشتركة تدعم الابتكار، وتُسهم في إعداد الكفاءات البشرية القادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال الحيوي، بما يحقق المنفعة المتبادلة ويدعم التنمية المستدامة للطرفين.