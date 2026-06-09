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علوم الدار

«محمد بن راشد للفضاء»: نجاح علمي لجامعة الإمارات

نموذج للتجربة العلمية (من المصدر)
10 يونيو 2026 01:00

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء نجاح تنفيذ تجربة علمية طوّرها طلبة من جامعة الإمارات على متن محطة الفضاء الدولية، وذلك ضمن مسابقة Asian Try Zero-G 2025 التي تقودها وكالة استكشاف الفضاء اليابانية «جاكسا»، بالتعاون مع عدد من وكالات الفضاء، والجهات من بينها المركز. 
وشهدت نسخة عام 2025 من المسابقة مشاركة 11 فريقاً يمثلون تسع دول. وجاءت مشاركة دولة الإمارات بإشراف المركز لفتح آفاق أوسع أمام الطلبة للمشاركة في الأبحاث التطبيقية.
وتضمّن الحدث بث مباشر لتنفيذ التجارب على متن محطة الفضاء الدولية. ومثّل فريق جامعة الإمارات، المكوّن من ستة طلبة وعضو هيئة تدريس، الدولة عن بُعد، حيث تابعوا تنفيذ تجربتهم مباشرةً على متن المحطة.
كما حملت التجربة عنوان «دراسة الحركة التوافقية وتأثير تضاؤل الحركة في الجاذبية الصغرى»، ونفذها رائد فضاء وكالة ناسا كريستوفر ويليامز داخل وحدة التجارب اليابانية «كيبو»، في إنجاز يُجسّد تقدّم الأبحاث الطلابية الإماراتية في بيئة الجاذبية الصغرى.
ويأتي تنفيذ هذه التجربة تتويجاً لاختيار فريق جامعة الإمارات العربية المتحدة، الذي تأهل عبر عملية تنافسية على مستوى الدولة، شملت 17 مقترحاً مقدّماً من 74 طالباً من ثماني جامعات في مختلف أنحاء الدولة.

التجربة

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وقد طوّر التجربة فريق من طلبة الهندسة، حيث ركّزت على تحليل الحركة التوافقية لنظام مكوّن من زمبرك وكتلة، وكيفية تباطؤه تدريجياً في بيئة الجاذبية الصغرى. وتُسهم نتائج هذه الدراسة في تعميق فهم سلوك الأنظمة الميكانيكية في الفضاء، بما يدعم تطوير التطبيقات المرتبطة بعمليات الأقمار الاصطناعية والتجارب المنفذة على متن المحطة.
وقبيل المرحلة النهائية، أجرى الطلبة سلسلة من التجارب الأرضية باستخدام كتل مختلفة، مع تكرار الاختبارات لضمان دقة النتائج واتساقها. وقد شكّل هذا النهج العملي أساساً متيناً لتكييف التجربة مع ظروف الجاذبية الصغرى على متن محطة الفضاء الدولية.

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