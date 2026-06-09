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سعيد الهاجري يتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير كوريا لدى الدولة

سعيد الهاجري لدى تسلّمه أوراق اعتماد السفير الكوري (وام)
10 يونيو 2026 01:01

أبوظبي (وام)

تسلّم معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، نسخة من أوراق اعتماد لي وون إيك، سفير فوق العادة ومفوض جمهورية كوريا الشقيقة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.
ورحّب معاليه بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، مؤكداً عمق العلاقات التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الشقيقة، والحرص المشترك على تعزيز آفاق التعاون البنّاء وتطويره في مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل، بما يخدم مصالح البلدين، ويحقق الازدهار والرخاء للشعبين الشقيقين.
من جانبه، أعرب لي وون إيك عن اعتزازه بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية الخاصة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا، وأشاد بالرؤية المستقبلية التي تتبنّاها الإمارات في العديد من القطاعات، وما تمثله من نموذج رائد في بناء الشراكات، وتعزيز التعاون الدولي.
وترتبط دولة الإمارات وجمهورية كوريا الشقيقة بعلاقات راسخة متعددة الأوجه تستند إلى دعائم متينة من الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، وتوافق الرؤى والمواقف حيال العديد من القضايا، إلى جانب التنسيق المستمر بينهما، بما يدعم التنمية، ويعزز السلام والتعاون والاستقرار الإقليمي والعالمي.

 

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