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علوم الدار

مندوب الإمارات الدائم لدى منظمة الإيكواس يقدم أوراق اعتماده

سالم الشامسي خلال تقديم أوراق اعتماده (وام)
10 يونيو 2026 01:01

أبوجا (وام)

قدم سالم سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية، إلى معالي الدكتور عمر عليو توراي، رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «الإيكواس»، أوراق اعتماده مندوباً دائماً للإمارات العربية المتحدة لدى المنظمة.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات ومنظمة الإيكواس في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما استعرضا آفاق تطوير الشراكة مع دول غرب أفريقيا بما يدعم جهود التنمية المستدامة والاستقرار والازدهار في المنطقة.
وأكد الشامسي حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع منظمة الإيكواس ودولها الأعضاء، انطلاقاً من العلاقات المتنامية التي تجمع دولة الإمارات بدول القارة الأفريقية، وحرصها على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنموي، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم التنمية المستدامة.
وقال: إن اعتماد دولة الإمارات مندوباً دائماً لدى منظمة الإيكواس يعكس اهتمام الدولة بتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية الأفريقية، وترسيخ شراكاتها مع دول غرب أفريقيا في القطاعات الحيوية بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة
من جانبه، رحّب معالي الدكتور توراي بالسفير، معرباً عن تقديره لدولة الإمارات بما تتمتع به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة.

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