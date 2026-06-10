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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرتغال بذكرى اليوم الوطني لبلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرتغال بذكرى اليوم الوطني لبلاده
10 يونيو 2026 08:48

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة أنطونيو خوسيه سيغورو، رئيس الجمهورية البرتغالية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس أنطونيو خوسيه سيغورو.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي لويس مونتينيغرو، رئيس وزراء الجمهورية البرتغالية.

المصدر: وام
رئيس الدولة
الإمارات
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