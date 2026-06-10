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علوم الدار

برعاية منصور بن زايد.. تخريج الدفعة السادسة من طلبة مدارس الإمارات الوطنية بمجمع رأس الخيمة

برعاية منصور بن زايد.. تخريج الدفعة السادسة من طلبة مدارس الإمارات الوطنية بمجمع رأس الخيمة
11 يونيو 2026 00:31

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، شهد الشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، حفل تخريج الدفعة السادسة من طلبة مدارس الإمارات الوطنية بمجمع رأس الخيمة (دفعة عام الأسرة 2026)، البالغ عددهم 133 طالباً وطالبة، وذلك في «مسرح المركز الثقافي»، بحضور عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأولياء الأمور.

وقام الشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، بتكريم الخرّيجين والخرّيجات وتسليمهم الشهادات، وسط أجواء احتفالية غمرتها مشاعر الفخر والاعتزاز.
وأشاد معالي أحمد بن محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية، بالرعاية الكريمة والدعم المتواصل الذي تحظى به «مدارس الإمارات الوطنية» من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والذي يُشكل ركيزة أساسية في مسيرة التطوير والتميّز، ويُسهم في توفير بيئة تعليمية تواكب أفضل المعايير العالمية، وتُؤهّل أجيالاً قادرة على قيادة المستقبل.

وقال معاليه: «يُمثل احتفالنا اليوم بتخريج الدفعة السادسة من طلبة مجمّع رأس الخيمة محطة مضيئة في مسيرة (مدارس الإمارات الوطنية)، ويُجسّد ثمرة الجهود المشتركة التي بذلها الطلبة وأسرهم والهيئة التعليمية والإدارية، ونفخر بأن أبناءنا وبناتنا الخرّيجين قد تلقوا تعليماً نوعياً يجمع بين التميّز الأكاديمي وترسيخ الهوية الوطنية والقيم الإماراتية الأصيلة، بما يؤهلهم للإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الوطنية».
من جانبه، أعرب لاكلان ماكينون، المدير العام لمدارس الإمارات الوطنية، عن اعتزازه بخرّيجي الدفعة السادسة، مؤكداً أن تخريج 133 طالباً وطالبة من مجمّع رأس الخيمة يُمثل محطة مهمة، وقال: «حرصنا على تقديم نموذج تعليمي استثنائي يدمج بين فلسفة وبرامج البكالوريا الدولية (IB)، والمنهج الأميركي والمساقات المتقدّمة، مع التركيز على مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية».

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وأوضح أن المدارس تحرص على تمكين الطلبة من امتلاك مهارات القرن الحادي والعشرين، وتسليحهم بأدوات البحث العلمي والتفكير الناقد والذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي، بما يُتيح لهم الالتحاق بأفضل الجامعات المحلية والعالمية، ومواكبة احتياجات سوق العمل المستقبلية».
وعبّر الخرّيجون والخرّيجات عن بالغ فخرهم بالانتماء إلى «مدارس الإمارات الوطنية»، مؤكّدين أن المدرسة لم تكن مجرد مؤسّسة تعليمية، بل بيئة متكاملة أسهمت في بناء شخصياتهم وترسيخ قيمهم الوطنية وتنمية مهاراتهم استعداداً للمستقبل، وتوجّهوا بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة على دعمها المتواصل لشباب الوطن، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على رعايته لـ«مدارس الإمارات الوطنية»، مؤكدين أن تخرّجهم في «عام الأسرة 2026» يُجسد أهمية الشراكة بين الأسرة والمدرسة في صناعة النجاح وإعداد أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التنمية وخدمة الوطن.

يُعدّ «مجمّع رأس الخيمة» أحد أبرز الصروح التعليمية الرائدة في الإمارة، إذ انطلقت مسيرته سنة 2015 في منطقة الظيت، ويضمّ حالياً 1939 طالباً وطالبة من مرحلة الطفولة المبكرة إلى الصف الثاني عشر.
وحقق المجمّع إنجازات نوعية متعدّدة في مجالات الاستدامة والابتكار، والذكاء الاصطناعي والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والرياضة، إلى جانب جهوده في تعزيز الهوية الوطنية واللغة العربية وقيم المسؤولية المجتمعية، وحصد طلبته جوائز مختلفة ومراكز متقدّمة على المستوييْن المحلي والدولي.

المصدر: وام
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