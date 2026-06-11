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الإمارات تستجيب بشكل عاجل لإغاثة المتأثرين من زلزال الفلبين الذي بلغت قوته 7.8 درجة

الإمارات تستجيب بشكل عاجل لإغاثة المتأثرين من زلزال الفلبين الذي بلغت قوته 7.8 درجة
11 يونيو 2026 11:39

استجابت دولة الإمارات بشكل عاجل، عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، لإغاثة المتأثرين من الزلزال الذي ضرب قبالة سواحل جنوب جمهورية الفلبين بقوة 7.8 درجة، مما أدى إلى وفاة 35 شخصاً، وإصابة أكثر من 200 آخرين.

وقال سعادة الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، في هذا السياق، إن الاستجابة الإماراتية العاجلة تأتي انطلاقاً من رسالتها الحضارية ومسؤوليتها الدولية والأخلاقية، تجاه مختلف المجتمعات والشعوب، التي تواجه الكوارث الطبيعية والأزمات، والتخفيف على المتضررين من تبعات هذا الزلزال، لضمان التعافي المبكر وتحقيق الاستقرار، وبالتنسيق مع المنظمات الدولية والجهات المحلية الفلبينية ذات العلاقة.

وأوضح سعادته أن المساعدات الإغاثية الإماراتية المقدمة تأتي استناداً إلى تقييم شامل للاحتياجات الإنسانية أجرته الوكالة بالتنسيق مع الجهات المعنية في جمهورية الفلبين، بهدف تحديد الأولويات والاحتياجات الأساسية للمتضررين.

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وأكد حرص دولة الإمارات على توفير متطلبات الحياة الأساسية بأسرع وقت ممكن في مثل هذه الظروف الاستثنائية والأوقات الحرجة، بما يتوافق مع تقييمات الوضع الإنساني الصادرة عن المنظمات الأممية المختصة.

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات، عبر وزارة الخارجية، أعربت عن تضامنها مع جمهورية الفلبين الصديقة إثر الزلزال الذي ضرب إقليم مينداناو جنوبي البلاد، وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

كما أعربت عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب الفلبين الصديق، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

المصدر: وام
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