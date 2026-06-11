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علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة

رئيس الدولة يستقبل المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة
11 يونيو 2026 12:01

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سعادة السفير مايك والتز مندوب الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة. وتطرّق اللقاء إلى العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة والعمل المشترك لتعزيزها على جميع المستويات بما يخدم مصالحهما المشتركة. كما تناول عدداً من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، بما تنطوي عليه من تداعيات على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بجانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي حضر اللقاء، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين.

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