السبت 13 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قائد عام شرطة أبوظبي يكرّم أحد منتسبي الدوريات الميدانية

أحمد المهيري لدى تكريمه مايد الزعابي (من المصدر)
13 يونيو 2026 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
برعاية خالد بن محمد بن زايد وحضور خالد بن زايد.. الإعلان عن الفائزين بجائزة أبوظبي للتميّز في دمج أصحاب الهمم الثلاثاء المقبل
مواعيد تطبيق رسوم «درب» و«مواقف» خلال عطلة رأس السنة الهجرية

كرّم معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، المساعد أول مايد أحمد الزعابي، من مديرية المرور والدوريات الأمنية، تقديراً لجهوده المتميزة وإخلاصه في أداء مهام عمله، وما أظهره من كفاءة عالية والتزام مهني أسهم في تعزيز جودة العمل الشرطي وتحقيق أهداف المنظومة الأمنية. 
وأكد أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص شرطة أبوظبي على تقدير الكفاءات المتميّزة وتحفيز المنتسبين على مواصلة العطاء والتميُّز، وترسيخ ثقافة التقدير المؤسسي التي تسهم في رفع مستويات الأداء والارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمجتمع. 
وأشاد بجهود المكرّم وما يتحلى به من روح المسؤولية والانضباط والتفاني في أداء الواجب، مؤكداً أن التميُّز والإبداع في العمل يمثلان ركيزة أساسية لدعم مسيرة التطوير المؤسسي وتعزيز الريادة في العمل الشرطي والأمني.

قائد عام شرطة أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
شرطة أبوظبي
أحمد سيف بن زيتون المهيري
مديرية المرور والدوريات
آخر الأخبار
إنجاز إماراتي جديد.. «دبي للسلة» يتوج بطلاً للدوري الأدريايكي
الرياضة
إنجاز إماراتي جديد.. «دبي للسلة» يتوج بطلاً للدوري الأدرياتيكي
13 يونيو 2026
كندا تفرض التعادل على البوسنة والهرسك بالمجموعة االثانية
الرياضة
كندا تفرض التعادل على البوسنة والهرسك بالمجموعة االثانية
13 يونيو 2026
طائرة حربية على متن حاملة طائرات أميركية مشاركة بفرض حصار بحري على موانئ إيران (من المصدر)
الأخبار العالمية
واشنطن: إيران وافقت على تفكيك برنامجها النووي
13 يونيو 2026
أطفال وسط أنقاض مبان مدمرة في جباليا شمال قطاع غزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
5 إصابات بقصف استهدف مدرسة تؤوي نازحين في غزة
13 يونيو 2026
سيارات مدمرة في العاصمة السودانية الخرطوم (من المصدر)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: نجاح التسوية السلمية في السودان مرهون بتفكيك نفوذ «الإخوان»
13 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©