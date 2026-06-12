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برعاية خالد بن محمد بن زايد وحضور خالد بن زايد.. الإعلان عن الفائزين بجائزة أبوظبي للتميّز في دمج أصحاب الهمم الثلاثاء المقبل

شعار جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم
13 يونيو 2026 01:11

جمعة النعيمي (أبوظبي)

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برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تعتزم دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، الثلاثاء المقبل، الإعلان عن الفائزين في الدورة الأولى من «جائزة أبوظبي للتميّز في دمج أصحاب الهمم» (دمج). يأتي الإعلان عن الفائزين بحضور سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، رئيس مجلس أمناء الجائزة، إلى جانب عدد من أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية وكبار المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجال تمكين ودمج أصحاب الهمم.
وسيشهد الحدث عدداً من النقاشات والعروض التفاعلية، التي تسلّط الضوء على أفضل الممارسات الرائدة في مجال دمج أصحاب الهمم، إلى جانب تقديم تجارب تفاعلية مصممة بطرق مبتكرة، تتضمن محاكاة لما يواجهه أصحاب الهمم في الحياة الواقعية، ومعرضاً لقصص النجاح ومبادرات التمكين المجتمعي، ومسرحاً يستضيف عرضاً موسيقياً لأصحاب الهمم، والترجمة بلغة الإشارة، ناهيك عن نُصب يستعرض أرقاماً مهمة، وفعاليات متنوعة.
وتحتفي الجائزة بالجهود المؤسّسية الرائدة التي تسهم في ترسيخ ثقافة الدمج، وتعزيز تكافؤ الفرص، وبناء بيئات أكثر دمجاً وتمكيناً لأصحاب الهمم في مختلف القطاعات. 
وتأتي الجائزة امتداداً لرؤية إمارة أبوظبي في بناء مجتمع دامج ومستدام، وانطلاقاً من استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، التي شكّلت إطاراً متكاملاً لتعزيز جودة حياة أصحاب الهمم وأسرهم، من خلال محاور رئيسية تلامس مختلف جوانب الحياة، وتشمل الخدمات الدامجة، مثل الصحة، والتعليم، والسياحة والترفيه، والنقل والتنقل، وخدمات القطاع الثالث، بالإضافة للتوظيف الدامج، وإمكانية الوصول، مما يعزّز من جودة الحياة، والمشاركة الفعّالة. 
وسجّلت الدورة الأولى من الجائزة مشاركة متميزة من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث، من خلال استقبال 372 مشاركة من مختلف القطاعات، في مؤشر يعكس اتساع نطاق الالتزام بمفاهيم الدمج، وتنامي الجهود الرامية إلى تطوير خدمات وبيئات وممارسات أكثر دمجاً واستدامة لأصحاب الهمم.

جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم
الإمارات
أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
خالد بن زايد
ولي عهد أبوظبي
دائرة تنمية المجتمع
هيئة زايد لأصحاب الهمم
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