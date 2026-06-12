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أبوظبي تسجّل أكثر من 290 مركبة ذاتية القيادة على منصة AViTOMS

مركبة ذاتية القيادة (من المصدر)
13 يونيو 2026 01:10

هالة الخياط (أبوظبي)

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تواصل إمارة أبوظبي ترسيخ مكانتها العالمية في مجال التنقل الذكي والمستدام، مع تسجيل أكثر من 290 مركبة ذاتية القيادة على منصة AViTOMS. 
الخطوة تعكس التقدم المتسارع الذي تشهده الإمارة في تطوير منظومة النقل المستقبلية وتعزيز تبني التقنيات المتقدمة في قطاع التنقل.
وتُعد منصة AViTOMS إحدى المبادرات الرقمية التي طورها مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، بهدف تنظيم وإدارة عمليات اختبار وتشغيل المركبات ذاتية القيادة، وتوفير بيئة تشغيلية متكاملة تدعم الجهات المشغلة والمطورين، وتسهم في تسريع نشر حلول التنقل الذكي على مستوى الإمارة وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية أبوظبي للتنقل الذاتي «رؤية التنقل الذاتي 2040»، التي يقودها مركز النقل المتكامل، والهادفة إلى بناء نظام نقل أكثر أماناً واستدامة وقدرة على مواكبة متطلبات المستقبل، من خلال دمج تقنيات المركبات ذاتية القيادة ضمن شبكة النقل العام والخدمات اللوجستية والتنقل الحضري.
وتشهد أبوظبي خلال السنوات الأخيرة توسعاً ملحوظاً في مشاريع التنقل الذاتي، حيث أطلقت الإمارة عدداً من التجارب التشغيلية للمركبات ذاتية القيادة في مناطق مختلفة، إلى جانب إدخال خدمات النقل الذاتي للركاب بالتعاون مع شركات تقنية عالمية، والعمل على تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية اللازمة لضمان التشغيل الآمن لهذه التقنيات.
كما تواصل الإمارة الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للتنقل الذكي، بما يشمل أنظمة الاتصالات المتقدمة، والحلول الرقمية لإدارة الحركة المرورية، والبنية التحتية الخاصة بالمركبات الكهربائية، بما يسهم في تعزيز جاهزية الطرق لاستيعاب تقنيات النقل المستقبلية.
وتنسجم هذه الجهود مع مستهدفات إمارة أبوظبي في خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الحياة وتعزيز السلامة المرورية، حيث من المتوقع أن تسهم حلول التنقل الذاتي في تقليل الحوادث الناجمة عن الأخطاء البشرية، وتحسين كفاءة استخدام الطرق، وتوفير خيارات تنقل أكثر مرونة واستدامة للسكان والزوار.
ومع تزايد عدد المركبات المسجلة على منصة AViTOMS وتوسع نطاق المبادرات المرتبطة بالتنقل الذاتي، تمضي أبوظبي بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً لتطوير واختبار وتشغيل تقنيات النقل الذكي، بما يدعم رؤيتها لبناء مدن مستقبلية تعتمد على الابتكار والاستدامة في مختلف القطاعات الحيوية.

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