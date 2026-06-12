أبوظبي (الاتحاد)

كشفت «كيو موبيليتي» عن مواعيد تطبيق رسوم «درب» و«مواقف» خلال عطلة رأس السنة الهجرية لعام 1448هـ.

وأوضحت الشركة أن رسوم بوابات «درب» للتعرفة المرورية، والتي تشمل بوابات ساس النخل، والمقطع، وربدان، والسعديات، ستُعفى يوم الاثنين المقبل، على أن يُستأنف احتسابها اعتباراً من 16 الثلاثاء المقبل وفق المواعيد المعتمدة.

وأكدت استمرار تطبيق التعرفة المرورية على بوابتي القرم وغنتوت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بواقع 4 دراهم لكل عبور.

كما أعلنت أن المواقف العامة في إمارة أبوظبي، باستثناء المواقف الطابقية العامة، ستكون مجانية يوم الاثنين، على أن يُعاد تطبيق رسوم المواقف اعتباراً من يوم الثلاثاء وفق المواعيد والرسوم المعتمدة.