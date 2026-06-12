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علوم الدار

نورة الكعبي ورئيس «النواب» المغربي يبحثان تعزيز العلاقات الأخوية

نورة الكعبي وراشيد الطالبي العلمي خلال اللقاء (وام)
13 يونيو 2026 01:10

الرباط (وام)

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التقت معالي نورة الكعبي، وزير دولة، راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب المغربي، أمس الأول، بمقر المجلس في الرباط. وتناول اللقاء العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين البلدين.
وأكدت معالي نورة الكعبي، في هذا السياق، أن العلاقات الإماراتية المغربية تشهد تطوراً متواصلاً في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية والثقافية، وذلك بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية.
وأشارت معاليها إلى أن كلاً من دولة الإمارات والمملكة المغربية تمضيان قدماً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، وعلى صعيد دور البلدين، ومساهمتهما الفاعلة في المحافل متعددة الأطراف في مجال حقوق الإنسان. 
وأعربت معاليها عن تطلعها من خلال مذكرة التفاهم المشتركة التي تم توقيعها بين اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في الدولة والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إلى تعزيز وتطوير التعاون والتنسيق في مجال حقوق الإنسان.

نورة الكعبي
المغرب
الإمارات
الإمارات والمغرب
مجلس النواب المغربي
رشيد الطالبي العلمي
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