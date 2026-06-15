قرقاش: الإمارات عملت دبلوماسياً وبمصداقية لتجنُّب الحرب وحمت سيادتها بحزم وقدرة

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات عملت دبلوماسياً وبمصداقية لتجنُّب الحرب، وحمت سيادتها بحزم وقدرة، ورسّخت مكانتها كنموذج للتنمية والاستقرار والازدهار في المنطقة. وقال معالي أنور قرقاش، عبر منصة إكس: «أكد بيان وزارة الخارجية حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، أهمية الحوار والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي، كما شدّد على الوقف الفوري والشامل للأعمال العدائية، واحترام سيادة الدول ومبادئ حُسن الجوار، وحماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية، بما في ذلك انسيابية الحركة في مضيق هرمز، ومواصلة المفاوضات نحو تحقيق نتائج مستدامة تحفظ أمن واستقرار المنطقة. وتخرج دولة الإمارات من هذه المرحلة أكثر قوة وصلابة وثقة، عملت دبلوماسياً وبمصداقية لتجنُّب الحرب، وحمت سيادتها بحزم وقدرة، ورسّخت مكانتها كنموذج للتنمية والاستقرار والازدهار في المنطقة».