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علوم الدار

وفد حكومة دبي يبحث تعزيز التعاون مع الدنمارك

أعضاء الوفد خلال الزيارة (من المصدر)
16 يونيو 2026 01:04

دبي (الاتحاد)

اطلع وفد من قيادات حكومة دبي، خلال زيارته إلى مملكة الدنمارك، على أبرز التجارب الرائدة وأفضل الممارسات في عدد من القطاعات الحيوية والمستقبلية، بما يسهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية تدعم تطوير العمل الحكومي، وتحفّز الابتكار، وتواكب التوجهات المستقبلية.

وشهد برنامج الوفد في العاصمة كوبنهاغن سلسلة من اللقاءات والزيارات الميدانية لجهات حكومية ومؤسسات وشركات عالمية رائدة، اطّلع خلالها على النماذج المتقدمة في مجالات تعزيز جودة الحياة والرفاه الاجتماعي، وقطاع التعليم ومهارات المستقبل، والابتكار والتخطيط الحضري والاقتصاد الإبداعي والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية، كما ناقش مع مسؤولي تلك الجهات فرص تعزيز التعاون، واستكشاف المبادرات والممارسات المؤسسية المبتكرة التي تسهم في تطوير السياسات والخدمات الحكومية والارتقاء بجودة الحياة.
وضم الوفد ممثلين عن المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وغرف دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة تنمية المجتمع، ودبي الصحية، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة دبي للمستقبل، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة الجليلة، وبلدية دبي، ودائرة المالية في حكومة دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، ومؤسسة دبي للإعلام، وهيئة دبي الرقمية، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ومؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ودبي القابضة، وفرجان دبي.
وزار الوفد وزارة الشؤون الاجتماعية والإسكان وكبار السن في الدنمارك، واطلع على السياسات الوطنية الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة والرفاه الاجتماعي، وآليات تطوير الخدمات الموجهة للأفراد والأسر وكبار السن وفق نهج استباقي يركّز على احتياجات المجتمع وتغيراته المستقبلية.
وفي قطاع التعليم، زار وفد قيادات حكومة دبي مدرسة بودينغه، واطلع على نموذجها التعليمي القائم على تمكين الطلبة وتعزيز دورهم كشركاء فاعلين في العملية التعليمية، إلى جانب التركيز على تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداع والتعلم المستمر.
وفي القطاع الصحي، زار الوفد «هيلث كير دنمارك»، وهي منظمة غير ربحية وبشراكة وطنية بين القطاعين العام والخاص للترويج للخبرات والحلول الصحية الدنماركية عالمياً، حيث تعرف الوفد على التجربة الدنماركية في توظيف الابتكار والتكنولوجيا والشراكات متعددة الأطراف لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتعزيز استدامتها.
واطلع الوفد على نماذج التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص في تطوير الحلول الصحية المتقدمة، وتحسين جودة الخدمات الصحية، ورفع كفاءتها التشغيلية.

الابتكار الطبي

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كما زار الوفد شركة نوفو نورديسك، إحدى أبرز الشركات العالمية المتخصّصة في الصناعات الدوائية، حيث تعرف الوفد على أحدث الابتكارات والحلول العلاجية في مجالات الأمراض المزمنة، ولا سيما السكري والسمنة، إلى جانب الجهود البحثية التي تقودها الشركة لتطوير أدوية وتقنيات طبية تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز سلامة المرضى. وسلط مسؤولو الشركة الضوء على منظومة البحث والتطوير التي تعتمدها «نوفو نورديسك»، وأهمية الشراكات بين المؤسسات الصحية والأكاديمية والقطاع الخاص في تسريع وتيرة الابتكار الطبي، كما بحث الجانبان التوجهات المستقبلية لقطاع الرعاية الصحية، ودور الابتكار والعلوم المتقدمة في تطوير نماذج أكثر كفاءة واستدامة للرعاية الصحية، بما يسهم في تعزيز صحة المجتمعات.

التجارب
تأتي زيارة وفد قيادات حكومة دبي إلى مدينة كوبنهاغن في إطار نهج إمارة دبي القائم على الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة والاستفادة من النماذج المتقدمة عالمياً، وتعزيز التعاون مع المراكز الاقتصادية والتكنولوجية الكبرى، حيث تتميز كوبنهاغن بتجارب رائدة في مجالات الابتكار والاستدامة والرفاه الاجتماعي والخدمات العامة الشاملة والثقافة والاقتصاد الإبداعي، إلى جانب المستويات المتقدمة في جودة التعليم العام والعالي والرعاية الصحية.

الدنمارك
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