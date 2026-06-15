شراكة بين جامعة زايد و«زايد للتعليم»

دبي (وام)



أطلقت جامعة زايد ومؤسسة زايد للتعليم، شراكة استراتيجية لتعزيز العمل المستقبلي في مجالات أكاديمية وتنموية متنوعة ومتعددة التخصصات، تشمل المِنح الدراسية والبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى تطوير القيادات ودعم النمو المهني والمشاركة المجتمعية.

ويعكس التعاون التزام الجامعة ببناء شراكات وطنية استراتيجية تسهم في توفير فرص جديدة للطلبة، وتعزيز مجالات البحث والابتكار، ودعم وتطوير منظومة التعليم على نطاق أوسع.

وقال الدكتور كيفن هول، مدير جامعة زايد: نؤمن بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ بتمكين الشباب ومنحهم المساحة لاكتشاف قدراتهم وتطوير مهاراتهم والاستعداد للمستقبل بثقة، ومن خلال هذا التعاون، نتطلع إلى إطلاق مبادرات تدعم الطلبة والباحثين، بما يعكس التزام المؤسّستين بدعم مسيرة التنمية في الإمارات. وقال متحدث باسم مؤسسة زايد للتعليم: نتطلع من خلال هذا التعاون إلى إعداد قيادات وطنية واعدة، وتنشئة جيل قادر على صناعة نمو شامل وازدهار يعمّ خيره على الجميع في شتى الميادين الاقتصادية والاجتماعية.