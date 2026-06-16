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علوم الدار

سعود بن صقر يستقبل السفير السويدي

سعود بن صقر يستقبل السفير السويدي
16 يونيو 2026 16:03

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، سعادة فريدريك فلورين، سفير مملكة السويد لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه. ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بسعادة السفير، وبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون مع السويد في شتى المجالات، إلى جانب تبادل الأحاديث حول عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. من جانبه، عبّر سعادة فريدريك فلورين عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مشيداً بعمق العلاقات التي تربط البلدين، وما تشهده إمارة رأس الخيمة من تطور في مختلف المجالات.

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