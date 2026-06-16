الثلاثاء 16 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المستشفى الميداني الإماراتي في غزة يستقبل وفداً من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)

المستشفى الميداني الإماراتي في غزة يستقبل وفداً من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)
16 يونيو 2026 20:31

استقبل المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة وفداً من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتعاون لدعم القطاع الصحي وتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في القطاع.
واطّلع الوفد خلال الزيارة على حجم الخدمات الطبية والجراحية والعلاجية التي يقدمها المستشفى الإماراتي للجرحى والمرضى الفلسطينيين، إلى جانب الجهود التي تبذلها الطواقم الطبية لضمان استمرارية تقديم الرعاية الصحية في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

كما بحث الجانبان التحديات التي تواجه المنظمات الدولية وعملية «الفارس الشهم 3» في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، إلى جانب بحث سبل دعم القطاع الصحي بما يسهم في تعزيز قدرة المستشفيات والمنشآت الصحية على مواصلة تقديم خدماتها للسكان، ومناقشة التحديات اللوجستية المرتبطة بإدخال المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لاستمرار العمل الإنساني والصحي.

أخبار ذات صلة
على هامش قمة مجموعة السبع.. رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين في إطار شراكتهما الاستراتيجية الشاملة
عملية استباقية تحبط مخططاً لترويج المخدرات داخل الدولة وتكشف شبكة إجرامية منظمة

وضم الوفد الزائر كلاً من سوزانا كتلايك نائبة المنسق الإنساني في الأراضي الفلسطينية، وأندريا نويس نائبة مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، وطاهر إبراهيم مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في قطاع غزة، وداود ميسيكا مدير مكتب الأمم المتحدة للأمن والسلامة في قطاع غزة، حيث اطلعوا على طبيعة الخدمات الطبية والإنسانية التي يقدمها المستشفى للجرحى والمرضى الفلسطينيين.

وفي ختام الزيارة، كرّمت البعثة الإماراتية وفد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) تقديراً لجهوده في دعم العمل الإنساني والتنسيق المستمر لخدمة المتضررين في قطاع غزة.

المصدر: وام
المستشفى الميداني الإماراتي
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
إسرائيل
فلسطين
الإمارات
الأمم المتحدة
القطاع الصحي
الرعاية الصحية
الفارس الشهم 3
المساعدات الإنسانية
المساعدات
المساعدات الإماراتية
آخر الأخبار
أخيراً.. «فراعنة المونديال» يسجلون من خارج منطقة الجزاء
الرياضة
أخيراً.. «فراعنة المونديال» يسجلون من خارج منطقة الجزاء
اليوم 21:45
قميص «المانشافت» هدية لترامب
الرياضة
قميص «المانشافت» هدية لترامب
اليوم 21:39
على هامش قمة مجموعة السبع.. رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين في إطار شراكتهما الاستراتيجية الشاملة
علوم الدار
على هامش قمة مجموعة السبع.. رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين في إطار شراكتهما الاستراتيجية الشاملة
اليوم 21:35
أموريم مدرباً جديداً لميلان
الرياضة
أموريم مدرباً جديداً لميلان
اليوم 21:32
أسطورة الريال يساند توبوريا بعد خسارة «يو أف سي فريدوم 250»
الرياضة
أسطورة الريال يساند توبوريا بعد خسارة «يو أف سي فريدوم 250»
اليوم 21:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©