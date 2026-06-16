المستشفى الميداني الإماراتي في غزة يستقبل وفداً من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)

استقبل المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة وفداً من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتعاون لدعم القطاع الصحي وتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في القطاع.

واطّلع الوفد خلال الزيارة على حجم الخدمات الطبية والجراحية والعلاجية التي يقدمها المستشفى الإماراتي للجرحى والمرضى الفلسطينيين، إلى جانب الجهود التي تبذلها الطواقم الطبية لضمان استمرارية تقديم الرعاية الصحية في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.





كما بحث الجانبان التحديات التي تواجه المنظمات الدولية وعملية «الفارس الشهم 3» في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، إلى جانب بحث سبل دعم القطاع الصحي بما يسهم في تعزيز قدرة المستشفيات والمنشآت الصحية على مواصلة تقديم خدماتها للسكان، ومناقشة التحديات اللوجستية المرتبطة بإدخال المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لاستمرار العمل الإنساني والصحي.





وضم الوفد الزائر كلاً من سوزانا كتلايك نائبة المنسق الإنساني في الأراضي الفلسطينية، وأندريا نويس نائبة مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، وطاهر إبراهيم مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في قطاع غزة، وداود ميسيكا مدير مكتب الأمم المتحدة للأمن والسلامة في قطاع غزة، حيث اطلعوا على طبيعة الخدمات الطبية والإنسانية التي يقدمها المستشفى للجرحى والمرضى الفلسطينيين.

وفي ختام الزيارة، كرّمت البعثة الإماراتية وفد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) تقديراً لجهوده في دعم العمل الإنساني والتنسيق المستمر لخدمة المتضررين في قطاع غزة.