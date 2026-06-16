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علوم الدار

مشروع لـ«إيدج» و«سافران» لتطوير قدرات صاروخية من الجيل القادم

أثناء الإعلان عن المشروع المشترك (وام)
17 يونيو 2026 02:02

باريس (وام)

أعلنت مجموعة (إيدج) و(سافران)، أمس، توقيع ورقة شروط لمشروع مشترك خلال معرض Eurosatory 2026 في باريس. واتفقت مجموعة إيدج وسافران للإلكترونيات والدفاع على توسيع نطاق العمل المشترك عبر محافظ الأعمال الرئيسية لدى الشركتين.
وتضع ورقة الشروط إطاراً لمشروعين مشتركين مقترحين، أحدهما في دولة الإمارات والآخر في فرنسا، بالاستفادة من نقاط القوة الصناعية المتكاملة لدى الشريكين، وتمكين التطوير والإنتاج المشترك لحلول دفاعية متقدمة لصالح العملاء المحليين والدوليين. 
وقال حمد المرر، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: «لقد أسست (إيدج) و(سافران) شراكة قائمة على قدرات متكاملة بصورة حقيقية، وتمثل ورقة الشروط هذه خطوة جديدة للارتقاء بها إلى مستوى أعلى. فنحن نمتلك معاً الخبرات والحضور الصناعي والطموح اللازم لتطوير قدرات صاروخية قادرة على وضع معيار جديد في السوق. ومع تأسيس EDGE Europe وترسيخ حضورنا في فرنسا، باتت الظروف اليوم أقوى من أي وقت مضى لتحويل هذا الطموح إلى واقع». من جانبه، قال ألكسندر زيغلر، رئيس وحدة أعمال الدفاع العالمية في سافران للإلكترونيات والدفاع: «بعد أكثر من 30 عاماً على بدء شراكتنا مع دولة الإمارات، تدخل كل من (سافران) و(إيدج) مرحلة جديدة من التعاون تركز على السيادة والأثر العملياتي».

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