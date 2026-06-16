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علوم الدار

«شخبوط الطبية» تتيح كبسولة تشخيص لنزف الجهاز الهضمي

الكبسولة تسهم في تحسين جودة الحياة (من المصدر)
17 يونيو 2026 02:02

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إتاحة تقنية تشخيصية مبتكرة للمرضى في أبوظبي قادرة على اكتشاف وجود نزف في الجهاز الهضمي العلوي سريعاً، مما يقدم للأطباء نتائج دقيقة خلال دقائق، فيسرع مسارات الرعاية الطبية في حالات الطوارئ.
وتُعرف هذه التقنية باسم PillSense، وهي كبسولة تشخيصية يبتلعها المريض، وتعتمد على تقنية امتصاص الضوء لاكتشاف وجود دم في الجهاز الهضمي مباشرةً. 
 وقال الدكتور مروان الكعبي، الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية: «في بيئات الطوارئ، تمثّل سرعة الحصول على المعلومات ودقتها عاملاً حاسماً في تحديد مسار العلاج. وتتيح هذه التقنية للفرق الطبية اتخاذ قرارات فورية مبنية على بيانات واضحة، ما يضمن تقديم الرعاية المناسبة في الوقت المناسب».
وقالت الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي: «نحرص في دائرة الصحة - أبوظبي على تمكين تبني التقنيات التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية. وتمثّل هذه الخطوة نموذجاً عملياً لقدرة أبوظبي على توظيف الابتكار مباشرة لخدمة المرضى والارتقاء بتجربة الرعاية الصحية».

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