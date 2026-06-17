31 يوليو آخر موعد للمشاركة بجائزة دبي للنقل المستدام

دبي (وام)



حققت الدورة الرابعة عشرة من جائزة دبي للنقل المستدام 2026، نمواً قياسياً في عدد المشاركات، في مؤشر يعكس تنامي مكانة الجائزة بوصفها إحدى أبرز المنصات المتخصصة في دعم الابتكار والاستدامة في قطاع النقل على مستوى دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن باب الترشح للجائزة سيُغلق يوم 31 يوليو المقبل، وذلك لفسح المجال أمام مزيد من المشاركات في فئات الجائزة المختلفة، داعية الجهات الراغبة في المشاركة إلى استكمال إجراءات التسجيل والاستفادة من الفرصة لعرض مشاريعها ومبادراتها المتميزة في مجال النقل المستدام.

وقالت منى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة: «يعكس الإقبال الكبير على المشاركة، الثقة المتنامية بالجائزة ودورها في تحفيز الابتكار وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التنقّل المستدام»، مشيدةً بمستوى التفاعل الذي أبدته الجهات المشاركة من مختلف القطاعات.

وتضم الجائزة 4 فئات رئيسة هي: النخبة، والاستدامة، والتكامل، والابتكار، وتستهدف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب الجامعات والمدارس في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يعزز الشراكة بين مختلف القطاعات في دعم مستقبل التنقّل المستدام.

وشهدت الدورة الحالية تطويرات نوعية شملت إعادة هيكلة الفئات واستحداث جوائز جديدة ورفع عدد الجوائز إلى 12 جائزة، الأمر الذي أسهم في توسيع نطاق المشاركة، وتعزيز الأثر المعرفي والابتكاري للجائزة، وترسيخ مكانتها منصة إقليمية رائدة لتكريم المشاريع والمبادرات المتميزة في قطاع النقل المستدام.