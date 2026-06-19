حمدان بن زايد: الإمارات تواصل جهودها الإنسانية لدعم اللاجئين والنازحين

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كانت وستظل من أكبر المناصرين والداعمين لأوضاع اللاجئين حول العالم. وقال سموه إن الدولة اتخذت نهجاً ثابتاً في تعزيز استجابتها تجاه قضايا اللاجئين والنازحين، يعتمد على الإسهام في إيجاد الحلول المبتكرة والملائمة للحد من تداعيات اللجوء الإنسانية والتنموية، وتجفيف منابع اللجوء والنزوح من خلال دعم المجتمعات الأقل حظا، وتبني المبادرات التي تحقق الأمن والاستقرار وتعزز قيم السلام والتعايش والأخوة الإنسانية. وقال سموه، في تصريح بمناسبة يوم اللاجئ العالمي الذي يصادف 20 يونيو، ويحمل هذا العام شعار «التضامن مع اللاجئين»، إن المبادرات النوعية التي تضطلع بها الدولة لدعم قدرات اللاجئين، تعزز الجهود الدولية لتخفيف وطأة المعاناة التي يواجهونها بسبب أوضاعهم الاستثنائية، وتعمل على توفير ظروف حياة أفضل لهم. وأشار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في هذا الصدد، إلى مبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في مجال تحسين أوضاع اللاجئين عبر صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة الذي تأسّس بمبادرة كريمة من سموها، والذي عزّز جهود سموها المتواصلة في مجال تمكين المرأة اللاجئة اقتصادياً واجتماعياً ونفسياً، وأحدث نقلة نوعية في البرامج والمشاريع الموجهة للمرأة في المجتمعات النامية. وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن جهود الإمارات في تحسين جودة حياة اللاجئين نابعة من منظومة قيم وأهداف تبنتها الدولة منذ عقود للحد من تداعيات اللجوء القاسية على حياتهم ومساعدتهم على تجاوز ظروفهم، واستعادة نشاطهم في مناطق تواجدهم، ودعم المجتمعات المستضيفة لهم ومشاركتها الأعباء الناجمة عن حركة اللجوء والنزوح المتزايدة من خلال إقامة المشاريع التنموية، التي تفي بمتطلبات اللاجئين الصحية والتعليمية والمعيشية والخدمية. وشدد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على حرص الإمارات الدائم على دعم ومساندة برامج العودة الطوعية للاجئين إلى دولهم، وتوفير سُبل الاستقرار لهم في مناطقهم الأصلية بعد زوال مسببات اللجوء. وأشار سموه إلى ما يتعرض له اللاجئون حول العالم من تحديات إنسانية أدت إلى تردي أوضاعهم بصورة كبيرة، منوها إلى أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في أعداد اللاجئين والنازحين نتيجة الأزمات والكوارث في عدد من الدول، خاصة في المنطقة العربية، إضافة إلى تصاعد وتيرة الهجرة غير الشرعية بصورة غير مسبوقة، ما يهدد حياة مئات الآلاف من البشر الذين يخاطرون بحياتهم من أجل الهجرة إلى دول أكثر أمناً واستقراراً، ويحلمون بمستقبل أفضل خارج دولهم التي تشهد صراعات ونزاعات حادة. ودعا سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، إلى توحيد الجهود الإنسانية الإقليمية والدولية لتحسين ظروف اللاجئين، معرباً عن أمله في إيفاء المانحين بالتزاماتهم تجاه اللاجئين والنازحين، حتى تتمكن المنظمات العاملة في هذا المجال من القيام بدورها في مناصرتهم. وأشار سموه في ختام تصريحه إلى الشراكة الاستراتيجية القائمة بين هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لدعم أوضاع اللاجئين حول العالم، والتي أسفرت عن إنجاز العديد من المبادرات والبرامج والمشاريع على أرض الواقع، ما كان له أكبر الأثر في تعزيز الخدمات الموجهة للاجئين، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، مشيدا سموه بالدور الذي تضطلع به المفوضية في خدمة ملايين اللاجئين وتحسين أوضاعهم الإنسانية.