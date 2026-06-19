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نهيان بن مبارك يشهد تخريج طلبة فرع مدرسة الشارقة الأميركية الدولية في أم القيوين

نهيان بن مبارك يشهد تخريج طلبة فرع مدرسة الشارقة الأميركية الدولية في أم القيوين
19 يونيو 2026 16:33

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل تخريج 120 طالباً وطالبة من مدرسة الشارقة الأميركية الدولية - فرع أم القيوين، وذلك على مسرح الجامعة الأميركية في الشارقة، بحضور عدد من المسؤولين وأولياء الأمور وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية بالمدرسة. وألقت السيدة كارول عبود، مديرة المدرسة، خلال الحفل، كلمة ترحيبية أعربت فيها عن بالغ شكرها وتقديرها لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، على رعايته الحفل، مؤكدة أن حضوره يعكس اهتمامه المتواصل بدعم التعليم وتمكين الأجيال الجديدة، وتعزيز قيم التسامح والتعايش في المجتمع. وأكدت أن المدرسة تحتفي بتخريج دفعة جديدة من الطلبة الذين يختتمون مرحلة مهمة من مسيرتهم التعليمية، ويستعدون للانطلاق نحو مستقبل واعد بثقة وطموح، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يمثل ثمرة سنوات من العمل الجاد والمثابرة والتعاون بين الطلبة وأسرهم والمعلمين والإدارة المدرسية. وتضمن برنامج الحفل مراسم تسليم الشهادات للخريجين والخريجات، أعقبها كلمة الخريجين، وكلمة أولياء الأمور، ثم أدى الخريجون القسم مجددين التزامهم بالقيم الأخلاقية والإنسانية، وحرصهم على مواصلة مسيرة العلم والمعرفة وخدمة مجتمعاتهم ووطنهم. وسلَّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في ختام الحفل، الشهادات للخريجين، والتقاط الصور التذكارية معهم.

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