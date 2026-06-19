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علوم الدار

"الإمارات للدواء" تعتمد علاج "جاسكايد" المبتكر للتليف الرئوي مجهول السبب

"الإمارات للدواء" تعتمد علاج "جاسكايد" المبتكر للتليف الرئوي مجهول السبب
19 يونيو 2026 16:38

أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء موافقتها على استخدام دواء "جاسكايد" (Jascayd) الذي يحتوي على المادة الفعالة "نيراندوميلاست" (Nerandomilast)، والمعتمد لعلاج التليف الرئوي مجهول السبب (IPF) والتليف الرئوي التدريجي (PPF) لدى المرضى البالغين، في خطوة تعزز منظومة إتاحة العلاجات الحديثة وتدعم الارتقاء بمستويات الرعاية الصحية.
ويعد "جاسكايد" علاجاً مبتكراً يعتمد على تثبيط إنزيم الفوسفوديستيراز-4B (PDE4B) بشكل انتقائي، ويُسهم في إبطاء تدهور وظائف الرئة لدى المرضى المصابين بالتليف الرئوي مجهول السبب والتليف الرئوي التدريجي.
وجاءت الموافقة التنظيمية بعد تقييم علمي وتنظيمي شامل أجرته مؤسسة الإمارات للدواء، شمل مراجعة جودة المنتج وسلامته وفعاليته والبيانات السريرية الداعمة لاستخدامه، واستند إلى نتائج الدراسات السريرية التي أظهرت قدرة العلاج على الحد من سرعة تدهور وظائف الرئة لدى المرضى المصابين بهذه الحالات.
وبذلك تصبح دولة الإمارات أول دولة في المنطقة وثالث دولة على مستوى العالم تعتمد هذا العلاج، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ما يعكس كفاءة المنظومة التنظيمية الوطنية وقدرتها على تسريع تقييم واعتماد الابتكارات الدوائية وفق أعلى المعايير العلمية المعتمدة عالمياً.
وتؤكد المؤسسة أهمية التشخيص المبكر والمتابعة الدورية للمصابين بالأمراض الرئوية المزمنة، لما لذلك من دور في دعم التدخل العلاجي المناسب وتحسين النتائج الصحية وجودة الحياة. 

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المصدر: وام
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مؤسسة الإمارات للدواء
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