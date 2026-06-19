«الإمارات للأبنية الخضراء» يجدّد دعمه للحياد المناخي

دبي (الاتحاد)



أكد مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، التزامه بمواصلة قيادة جهود التحول نحو بيئة مبنية مستدامة ومحايدة مناخياً في دولة الإمارات، مستنداً إلى إرثه الممتد على مدى عشرين عاماً، بما يواكب مستهدفات الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

جاء ذلك، خلال احتفال المجلس بالذكرى السنوية العشرين لتأسيسه، الذي أقيم تحت شعار «الاحتفال بعشرين عاماً من التأثير المستدام»، بمشاركة رواد القطاع والشركاء وقادة الجهات الحكومية، للاحتفاء بالإنجازات، التي حققها المجلس منذ تأسيسه عام 2006، واستعراض رؤيته للمرحلة المقبلة في دعم استدامة البيئة المبنية وتعزيز المرونة المناخية.

وشهدت الفعالية تكريم المؤسسين والأعضاء والشركاء، الذين أسهموا في دعم مسيرة المجلس، إلى جانب الإعلان عن إطلاق سلسلة جديدة من أحاديث البودكاست بعنوان «ركن الاستدامة»، بهدف توسيع دائرة الحوار حول الأبنية الخضراء والمعيشة المستدامة وإشراك فئات أوسع من المجتمع والمتخصصين في القطاع.

وقال خالد بشناق، رئيس مجلس إدارة المجلس: «إنّ الضرورة المُلحّة لأهدافنا المناخية تعني أن الاستدامة لم تعُد ترفاً أو أمراً ثانوياً، بل مسؤولية أساسية ندين بها للعالم وللأجيال القادمة. ونحن فخورون للغاية بالدور التأسيسي الرائد الذي ساهم به مجلس الإمارات للأبنية الخضراء في هذا الشأن، لكن التحدي الذي ينتظرنا يتطلب منَّا أن نكون أكثر جرأة. وينصب تركيزنا بالكامل على المستقبل، بما يضمن أن تتيح البيئة المبنية حياة عادلة ومستدامة للجميع».

وأشار المجلس إلى المرحلة المقبلة ستركّز على دعم عمليات تحديث المباني القائمة، وتعزيز معايير البناء المستدام، وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأهداف المناخية الوطنية.

واستعرض أبرز محطات مسيرته منذ انضمامه إلى «المجلس العالمي للأبنية الخضراء» كثامن مجلس للأبنية الخضراء على مستوى العالم، ودوره في تأسيس «شبكة المجلس العالمي للأبنية الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، إلى جانب إطلاق جوائز الأبنية الخضراء التي أسهمت في ترسيخ مفاهيم البناء المستدام على مستوى المنطقة.

كما سلّط الضوء على مساهماته في دعم السياسات الوطنية المتعلقة بالاستدامة، من خلال شراكاته مع وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة التغير المناخي والبيئة والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، والتي أسفرت عن تطوير مبادرات وأطر تنظيمية شملت المبادئ التوجيهية الوطنية لتحديث المباني وأطر قياس أداء الطاقة.

وأكدت الدكتورة حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ونائب الرئيس وأمين صندوق المجلس، أن المجلس لعب دوراً محورياً خلال العقدين الماضيين في ترسيخ مفهوم الاستدامة كأحد المبادئ الأساسية في قطاع البناء والتشييد، مشيرة إلى أبرز إنجازاته المساهمة في إحداث تحول نوعي في الخطاب المتعلق بالأبنية الخضراء في دولة الإمارات، والدفع نحو مزيد من التعاون والابتكار لبناء مجتمعات أكثر مرونة واستدامة.

وقال عبداللطيف البيتاوي، الرئيس التنفيذي للمجلس: «أصبح دورنا كجهة فاعلة أكثر أهمية من أي وقت مضى. فنحن نعمل على إنشاء المنصات التي يتم فيها صياغة الحلول لتحقيق طموحاتنا في الوصول إلى الحياد المناخي. وأضاف: «ستواصل جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء تسليط الضوء على الابتكارات الملموسة التي تتمتع بها منطقتنا، بينما سيكون مؤتمرنا السنوي بمثابة مساحة يتعاون فيها القطاع، ويتبادل فيها الحلول للتغلب على التحديات، ويتعلم من تجاربه، بما يضمن لنا جميعاً الخروج منه بجاهزية أفضل لبناء المستقبل».

وشكّل الاحتفال، الذي أقيم برعاية بلاتينية من شركة «الخليج العربي للصناعات الحديدية»، منصة انطلاق رسمية لتركيز مكثف على المستقبل، بما يؤكد التزام القطاع المشترك بتسريع الابتكارات ووضع السياسات اللازمة لتحقيق أهداف دولة الإمارات الطموحة في مجال العمل المناخي.