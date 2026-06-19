إطلاق «غراس الصيف» بدبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عن انطلاق برنامج «غراس الصيف 2026» ضمن مبادرة «غراس الخير» خلال الفترة من 6 إلى 16 يوليو 2026، وذلك في 6 مواقع من مراكزها الثقافية، وتشمل: مركز المزهر الثقافي الإسلامي، ومركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، ومركزي مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه (الورقاء وند الشبا 4)، ومركز ند الشبا للنساء، ومركز حتا المجتمعي.

وأكدت شيخة سلطان المري، مدير إدارة البرامج المعرفية الإسلامية ومسؤول مبادرة غراس الصيف، أن برنامج «غراس الصيف» يمثّل أحد البرامج النوعية التي تحرص الدائرة على تطويرها سنوياً، بما ينسجم مع رؤيتها الاستراتيجية وتوجهات القيادة الرشيدة في بناء الإنسان وتعزيز تماسك المجتمع.