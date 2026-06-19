السبت 20 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«إسلامية الشارقة» تفتتح مسجد السلام بسعة 4000 مصلٍ ومصلية

المسجد يتميز بموقعه الحيوي وإطلالته الجمالية (من المصدر)
20 يونيو 2026 01:31

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الأوركسترا الوطنية» تُحيي حفل «شهرزاد» في أبوظبي.. غداً
صقر غباش: التعاون الاقتصادي والبرلماني بين دول المنطقة الأورو- متوسطية والخليج ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، مسجد السلام بمنطقة بو شغارة بمدينة الشارقة، والذي يُعد أحد الصروح المعمارية الجديدة في الإمارة، حيث يتسع لنحو 4000 مصلٍ ومصلية، ليشكل إضافة نوعية جديدة إلى منارات الشارقة العامرة بالمساجد، ومعلماً عمرانياً يعكس ما تتميّز به الشارقة من عناية ببيوت الله، ترجمةً لرؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في تسهيل الوصول إلى المساجد، وتوفير البيئة الإيمانية المناسبة لمرتاديها.
شهد الافتتاح، المستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الشؤون الإسلامية، يرافقه المتبرع ببناء المسجد، وعدد من المسؤولين بالشؤون الإسلامية، حيث أدى الحضور صلاة المغرب في المسجد، ثم تجولوا في مرافقه، واطلعوا على مكوناته المعمارية والخدمية.
ويتميّز مسجد السلام بموقعه الحيوي في قلب منطقة بوشغارة في حي القاسمية، وبإطلالته الجمالية التي تجعله معلماً بارزاً في المنطقة.

إسلامية الشارقة
الإمارات
الشارقة
دائرة الشؤون الإسلامية
دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة
مساجد الإمارات
مساجد الشارقة
المساجد
تشييد المساجد
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تنشر تحذيرا للجمهور
علوم الدار
شرطة أبوظبي تنشر تحذيرا للجمهور
اليوم 19:23
زيلينسكي: قصفنا منشآت نفط في روسيا تبعد ألفي كلم من حدودنا
الأخبار العالمية
زيلينسكي: قصفنا منشآت نفط في روسيا تبعد ألفي كلم من حدودنا
اليوم 22:31
مراسم تسبيم فرقاطة تركية إلى رومانيا
الأخبار العالمية
في سابقة.. تركيا تبدأ تصدير السفن الحربية
اليوم 22:03
ريال مدريد ينفي التفاوض مطلقاً مع هذا اللاعب
الرياضة
ريال مدريد ينفي التفاوض مطلقاً مع هذا اللاعب
اليوم 22:03
طالب بن صقر يحضر مأدبة غداء أقامها وليد محمد بن لحه الشحي
علوم الدار
طالب بن صقر يحضر مأدبة غداء أقامها وليد محمد بن لحه الشحي
اليوم 21:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©