«إسلامية الشارقة» تفتتح مسجد السلام بسعة 4000 مصلٍ ومصلية

الشارقة (الاتحاد)

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، مسجد السلام بمنطقة بو شغارة بمدينة الشارقة، والذي يُعد أحد الصروح المعمارية الجديدة في الإمارة، حيث يتسع لنحو 4000 مصلٍ ومصلية، ليشكل إضافة نوعية جديدة إلى منارات الشارقة العامرة بالمساجد، ومعلماً عمرانياً يعكس ما تتميّز به الشارقة من عناية ببيوت الله، ترجمةً لرؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في تسهيل الوصول إلى المساجد، وتوفير البيئة الإيمانية المناسبة لمرتاديها.

شهد الافتتاح، المستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الشؤون الإسلامية، يرافقه المتبرع ببناء المسجد، وعدد من المسؤولين بالشؤون الإسلامية، حيث أدى الحضور صلاة المغرب في المسجد، ثم تجولوا في مرافقه، واطلعوا على مكوناته المعمارية والخدمية.

ويتميّز مسجد السلام بموقعه الحيوي في قلب منطقة بوشغارة في حي القاسمية، وبإطلالته الجمالية التي تجعله معلماً بارزاً في المنطقة.