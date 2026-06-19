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30 مليون درهم تبرعاً ومساهمة لـ«مؤسسة الجليلة» من «دبي الإسلامي» و«عيسى القرق الخيرية»

30 مليون درهم تبرعاً ومساهمة لـ«مؤسسة الجليلة» من «دبي الإسلامي» و«عيسى القرق الخيرية»
20 يونيو 2026 01:30

دبي (وام)

أعلنت «مؤسسة الجليلة»، تلقيها مساهمة بقيمة 20 مليون درهم من مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية لدعم مشروع إنشاء وتطوير مستشفى حمدان بن راشد للسرطان التابع لـ«دبي الصحية»، أول مستشفى متكامل للسرطان في دبي.
وفي هذا الإطار، وقع عيسى القرق، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة القرق»، والدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لـ«مؤسسة الجليلة»، اتفافية تعاون في مقر المؤسسة بحضور الدكتورة رجاء عيسى القرق، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية».
وبموجب الاتفاقية، تتولى شركتا «ساينتكنيك» و«القرق للأتمتة والتحكم»، التابعتان لمجموعة القرق، توفير أنظمة هندسية تدعم البنية التحتية للمستشفى في مجالات السلامة والطوارئ وتوزيع الطاقة، بما في ذلك لوحات المفاتيح الكهربائية للجهد المنخفض، إلى جانب أعمال التصميم والتوريد والاختبار في المصنع، بما يسهم في تعزيز استمرارية العمليات وضمان سلامة المرضى.  
وقال عيسى القرق: «نفخر في مجموعة القرق بتسخير خبراتنا الفنية للإسهام في هذا المشروع، ونتطلع إلى توفير حلول هندسية تسهم في ترسيخ بنية تشغيلية آمنة للمستشفى».
وتقدم الدكتور عامر الزرعوني بالشكر لمؤسسة «عيسى صالح القرق الخيرية» على مساهمتها الكريمة التي تعكس التزاماً راسخاً بدعم المبادرات الصحية ذات الأثر المستدام.

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إلى ذلك، تلقت المؤسسة تبرعاً بقيمة 10 ملايين درهم من بنك دبي الإسلامي، مقدماً من أموال الزكاة، لدعم برامج الرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي.
ويعكس التبرع التزام بنك دبي الإسلامي المتواصل بدعم المبادرات المجتمعية الهادفة، وتوفير فرص حقيقية تسهم في تحسين جودة الحياة في دولة الإمارات.
كما يعزز جهود «مؤسسة الجليلة» التي تؤدي دوراً محورياً في تجسيد رؤية «دبي الصحية» للارتقاء بصحة الإنسان.
جاء ذلك، خلال زيارة نواف الريسي، مدير خدمات الدعم المجتمعي في بنك دبي الإسلامي لمستشفى دبي، ولقائه الدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، والدكتور عمر المرزوقي، المدير التنفيذي لمستشفى دبي.

مؤسسة الجليلة
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دبي الصحية
عيسى القرق
رجاء عيسى القرق
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