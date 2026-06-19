«الوطنية لتنمية الطفولة»: رفاه الطفل في مقدمة الأولويات

أبوظبى (الاتحاد)

أكدت الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، أن قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال دون سن 15 عاماً إلى منصات التواصل الاجتماعي، يعكس نهج دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ في وضع رفاه الطفل في مقدمة أولوياتها الوطنية، وتجسيد رؤيتها في تمكين الأطفال من الاستفادة من التكنولوجيا بصورة آمنة ومتوازنة ومسؤولة.

وقالت الدكتورة ميرا الكعبي، رئيس الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة بالإنابة: «مع تزايد حضور العالم الرقمي في حياة الأطفال، لم تعد الحماية الرقمية مسؤولية تقنية فحسب، بل أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة متكاملة تُعنى بنمو الطفل ورفاهيته، وتعزز التكامل بين الأسرة والجهات المعنية والمؤسسات التربوية والمنصات الرقمية. ومن هذا المنطلق، يمثل القرار خطوة مهمة نحو بناء بيئة رقمية أكثر أماناً ودعماً لنمو الأطفال وازدهارهم».

وأضافت: «في الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، نؤمن بأن بناء جيل واعٍ رقمياً يبدأ من تمكين الأسرة ومقدمي الرعاية بالمعرفة والأدوات والممارسات القائمة على الأدلة، بما يسهم في توفير بيئات آمنة ومحفزة تدعم نمو الطفل وتعلمه وتطوره».